México requerirá de 200 millones de dosis de vacuna contra coronavirus

Ciudad de México.- Mèxico necesitaría aproximadamente 200 millones de dosis de vacuna contra el coronavirus para poder afrontar la pandemia y estas podrían comenzar a aplicar a partir de abril del 2021, indicó Martha Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales de la cancillería mexicana.

La aplicación comenzaría siempre y cuando cumplan con los tiempos como están planeados de acuerdo con la empresa británica AstraZeneca. La vacuna se fabricaría en México y Argentina con lo cual se pretende sumistrar al mercado latinoamericano.

El acuerdo con AstraZeneca indica que Argentia fabricará la sustancia activa y en México se realizará en envasará y terminará la vacuna, la farmacéutica arrancará la manufactura en el primer trimestre del 2021 al concluir los estudios fase III y se obtengan aprobaciones de las agencias regulatorias de cada país.

AstraZeneca estima que se produzcan un promedio de 30 y 35 millones de vacunas al mes. Para el total de vacunas requeridas, México también realiza acuerdos con otros laboratorios y se estima que se pasará largo tiempo vacunando.

Las otras farmacéuticas con las que México busca acuerdos son con la francesa Sanofi, la estadounidense Janssen Pharmaceuticals, filial de Johnson & Johnson, así como las chinas Walvax Biotechnology Co Ltd y CanSino Biologics Inc, estas dos últimas también podrían fabricar su vacuna en México.

