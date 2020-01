México será afectado por coronavirus: Salud

México.- El coronavirus llegará inevitablemente a México, indicó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell pero que no se debe caer en pánico. "Les garantizo que el virus (coronavirus) llegará a México. No es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad", dijo el funcionario federal.

Esto en miras de que la epidemia sigue creciendo en China, país donde se originó el brote, y se sigue extendiendo por el mundo. Dijo que no existe mecanismo que pueda contener de forma absoluta la epidemia.

En México se han presentado siete casos sospechosos pero todos han sido descartados al dar negativo a las pruebas realizadas.

Hasta la noche del lunes se han confirmado:

106 fallecimientos

4 mil 515 casos confirmados

976 pacientes en estado crítico

6 mil 973 personas bajo sospecha

Dijo que el coronavirus se esparce de manera más leve que la influenza estacional, "En esta influenza estacional los virus H1 y H3 son aproximadamente 10 veces más virulentos. Es decir, causa enfermedad grave 10 veces más que lo que causa el coronavirus 2019 que afecta a China", agregó.

Agregó que cada persona infectada puede contagiar a otras dos o tres adicionales y se ha descubierto que muchas personas pueden no tener síntomas a pesar de estar infectadas.

Los síntomas pueden incluir un cuadro parecido al de una gripe, como fiebre, resfriado, tos, falta de aire, dolor de garganta, secreción y goteo nasal.