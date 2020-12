México, uno de los países con más embarazos adolescentes

México.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca a México como la nación con el índice más alto de embarazo adolescente. Además, datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) recalcan que las complicaciones de la gravidez y del parto son la principal causa de muerte en adolescentes y niñas, aunado al hecho de que los bebés que les son nacidos tienen tres veces más probabilidades de morir durante los primeros 28 días de vida.

En una charla para Debate, el doctor Said Plascencia, director médico asociado de salud femenina en Merck Sharp Dom (MSD), explicó que actualmente es un reto para el país resolver el problema de los embarazos en niñas y adolescentes, por lo que debe ser abordado desde diferentes aristas.

Fecundidad es alta en adolescentes

La tasa global de fecundidad (TGF) representa el número de hijos que en promedio tendrá una mujer al final de su vida reproductiva, explicó para Debate Said Plascencia, también investigador en posgrado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. El médico comentó que la tendencia de la TGF se ha mantenido en descenso desde 1965, cuando esta tasa se ubicaba en seis hijos por mujer en edad fértil (de los 15 a los 49 años).

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) más reciente destaca que para el trienio del 2015 al 2017 la tasa se ubicó en 2.07 hijos por mujer en fertilidad. Sin embargo, al analizar las tasas específicas de fecundidad (TEF), cuando se observa el comportamiento de los nacimientos por grupo de edad, el doctor indica que la tasa no ha bajado lo necesario en mujeres adolescentes y niñas, de manera que impacte positivamente a estos grupos de edad.

Cifras no disminuyen lo suficiente

Los levantamientos de la Enadid, realizados en 2014 y 2018, revelaron que la fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años disminuyó de 77 hijos por cada mil mujeres que se registraron del 2011 al 2013, y a 70.6 para el trienio 2015-2017.

Además, en el informe 2019 de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea), refieren que en el 2012 se alcanzó un máximo de 76.3 nacimientos por cada mil adolescentes, y que para 2019 la tasa de fecundidad en este grupo de edad disminuyó a 69.5 nacimientos, lo que representa una diferencia porcentual de 6.9 puntos entre ambos años. Las cifras, si bien han disminuido, continúan altas para México.

El especialista comentó que es importante destacar lo anterior, porque el país tiene la tasa específica de fecundidad en adolescentes más alta entre los 37 países que integran la OCDE, y no ha bajado lo suficiente, de manera que impacte a este grupo de edad.

A más educación, menos embarazos

Para Plasencia está más que demostrado que la educación es un factor muy importante para disminuir la tasa de fecundidad, pues "se ha observado que cuando vemos las estadísticas por niveles de educación, las mujeres que tienen algún grado de primaria su tasa de fecundidad es 3.6", comparada mucho mayor que la tasa global de 2.8, dijo el médico, añadiendo que las mujeres que tienen educación más allá de la prepa y universidad, su tasa de fecundidad es de 1.75, disminuye.

Por otra parte, Said comentó que tampoco se puede estigmatizar a las jóvenes al pensar que se embarazan porque no se cuidan o no saben cómo hacerlo, ya que las encuestas han demostrado que los jóvenes entre 15 y 19 años tienen ahora un mejor cuidado que otras generaciones, pues a la hora de tener su primera relación sexual más del 50 por ciento tuvo uso de algún método anticonceptivo, cosa que en generaciones de hombres y mujeres que actualmente tienen más de cuarenta años nada más llegaba a utilizar algún método anticonceptivo un 20 por ciento durante su primera relación sexual. "¿Qué quiere decir esto? Que se están informando y que se tiene mayor información", enfatizó Plascencia.

Acceso a anticonceptivos en pandemia

El médico contó que, sin duda, durante el 2020 tendrá su impacto en las estadísticas, ya que la pandemia ha modificado las circunstancias de manera importante. Por una parte, hay poca movilidad por el miedo al contagio y acceso a los métodos por parte de los jóvenes, y por otro lado se ha visto que ha disminuido el acceso a la educación, se ha visto un aumento en la deserción escolar y la marginación socioeconómica.

El médico recordó que, además de lo anterior, el encierro doméstico también ha propiciado un incremento en la violencia de género, limitando la autonomía física y reproductiva de mujeres y adolescentes, «en especial en la niñas menores de 15 años», lamentó Said.

Aunado a lo anterior, durante la contingencia sanitaria existen impactos directos en la disponibilidad y acceso a los servicios de salud sexual reproductiva, ya sea por la transformación de clínicas y hospitales a sitios de atención Covid-19, donde se dejaron de ofertar muchos servicios, debido también a la disponibilidad del personal de Salud, la disminución de insumos, las interrupciones en la cadena de suministro y abasto, y otras dificultades que han afectado negativamente en las opciones anticonceptivas que podían llegar a tener las y los adolescentes.

Ofrecer métodos adecuados

De acuerdo con Plasencia y la Enapea, aunado al problema de la pandemia, se carece actualmente de una visión integral que identifique a niñas y adolescentes como sujetos autónomos, con derecho a ser protegidas, escuchadas y reconocidas, y, por otra parte, se tiene dificultad para ofrecerles alternativas educativas y anticonceptivas adecuadas para ellas, ya que en general se les ofrecen métodos anticonceptivos diseñados para mujeres mayores de 16 años o adultas.

"Existen estrategias que están encaminadas en poder dar educación sexual y además de promover anticonceptivos de larga duración, como son los parches, implantes subdérmicos o dispositivos intrauterinos", destacó el investigador, pues cree que se les debe ofrecer a las adolescentes y jóvenes anticonceptivos que les den seguridad, sin la necesidad de estar pendientes de dosis, que al faltar ocasionen el fallo del método.

Embarazos por violencia sexual

Lo citado anteriormente es solo una arista del problema de los embarazos en niñas y adolescentes en México. Plasencia mencionó que la situación es más compleja y varía a lo largo del territorio nacional.

En muchos casos, las costumbres culturales y el machismo intervienen o influyen y posibilitan el embarazo en edades muy tempranas, y que un factor importante para abordar el problema es ampliar las oportunidades de educación sexual y el acceso a anticonceptivos, pero no es la única: "Tenemos un problema de salud pública, específicamente en las mujeres más jóvenes", lamentó Plasencia, explicando que si bien entre los 18 y los 19 años hay muchos embarazos, las situación de las menores de edad merece el foco de atención, más aún porque existe un subregistro de embarazos entre las mujeres menores de quince años, especificando que es una población que no se analiza porque está en la niñez todavía, y están sujetas a las decisiones de adultos, y en muchos casos también a la violencia ejercida por los mayores de edad hacia ellas. Comentó que muchas menores de 18 años que se convierten en madres han sido violentadas sexualmente; es decir, han sufrido una violación sexual.

El doctor Said dijo que las menores de 18 años generalmente tienen una pareja sexual mayor de edad, por lo que se hallan dentro de relaciones de subordinación y dependencia, aunado a que por lo general también se encuentran en ambientes de pobreza y exclusión social, factores que multiplicarían su vulnerabilidad.

Aplicar estrategias adecuadas

En este último aspecto, el doctor comentó que el objetivo principal de la Enapea es trabajar para erradicar los embarazos en niñas y adolescentes, de manera que para el 2030 se disminuya al 50 por ciento la tasa específica de fecundidad en las jóvenes de 15 a 19 años y se erradiquen los embarazos en las niñas menores de 14 años.

La estrategia en su base incluye incidir en los determinantes sociales de la salud, incluyendo los logros académicos, promover el desarrollo juvenil positivo, reducir la pobreza y disminuir disparidades sociales. La atención en la elaboración de norma, leyes, así como prestar atención a los factores psicosociales, también son esenciales.

La coordinación entre instancias educativas y sistemas de gestión social, de justicia y de salud será fundamental para lograr esos objetivos, destaca la guía para la implementación de la estrategia nacional para la prevención del embarazo en adolescentes en las entidades federativas.

Anticoncepción

El 68 por ciento de los adolescentes de 12 a 19 años usó de manera consistente un método anticonceptivo moderno entre 2018 y 2019. Las características de los adolescentes que presentaron la mayor proporción de uso consistente eran una mayor escolaridad, asistencia a la escuela, nivel socioeconómico alto, residencia en áreas urbanas, sin inicio temprano de vida sexual, entre otras (Segob, 2020).

Uso frecuente

Actualmente, a nivel nacional, el 73 por ciento de las mujeres en edad fértil utiliza algún método anticonceptivo, y en Sinaloa la cifra es de 76.71 por ciento de uso de anticonceptivos por las mujeres en edad reproductiva (Said Plascencia).