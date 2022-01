Mezcla de vacunas contra Covid-19 con dosis de refuerzo, ¿Cómo funcionan?

México.- Los adultos mayores en México están recibiendo su vacuna de refuerzo contra el SARS-CoV-2 así como el personal de salud y pronto la recibirán también los maestros. Esta vez, la Secretaría de Salud utiliza el método de combinación de vacunas, aplicando la de AstraZeneca a este grupo, sin importar el biológico que antes hayan recibido.

Aunque en el país la aceptación de esta tercera dosis ha sido mayoritariamente positiva, de acuerdo con especialistas entrevistados por Debate, el miedo o la incertidumbre que puede existir, tanto por la combinación de vacunas como por la tercera dosis, parte de una falta de información que el Gobierno federal debería otorgar.

Al respecto, Jaime Bustos Martínez, con experiencia en microbiología y biología molecular, y José Luis Sánchez Salas, doctor en ciencias con especialidad en microbiología y químico farmacobiólogo, aseguraron para Debate que hasta ahora se sabe que esta medida refuerza los anticuerpos contra el virus que decaen con el tiempo.

Además, indicaron que los posibles efectos secundarios son mínimos contra la posibilidad de enfermar o incluso morir si no se cuenta con las vacunas o incluso el refuerzo de la misma. Cabe destacar que países como Reino Unido, Alemania y Canadá han permitido desde hace meses que sus ciudadanos mezclen las series primarias y las dosis de refuerzo de los diferentes fabricantes de vacunas.

Composición de las vacunas

Jaime Bustos Martínez, experto en microbiología y biología molecular, explicó para Debate que estudios científicos han demostrado que las combinaciones de vacunas contra el SARS-CoV-2 son, hasta ahora, seguras.

Pero ¿qué tienen en similar, por ejemplo, Pfizer y AstraZeneca? Si bien el especialista enfatizó que estas vacunas son diferentes en su composición, ya que la primera es de tipo ARNm y la segunda de vector viral, dijo que ambas dan protección contra la proteína S, de Spike, que se conoce como proteína de la espícula del virus SARS-CoV-2.

Bustos Martínez añadió además que todas las vacunas que hasta el momento se han desarrollado contra el virus están dirigidas precisamente contra esta proteína de espícula, que es con la cual el virus se adhiere a las células para poderlas infectar.

“Lo que hace nuestro sistema inmune cuando recibe las vacunas es producir anticuerpos que se van a pegar a la proteína S (proteína de espícula) del virus, entonces, el virus, al tener pegado el anticuerpo, ya no se puede unir a nuestras células, ya no las puede infectar, el mecanismo es igual en todas las vacunas”, sostuvo.

Para el académico, es conveniente la tercera dosis de refuerzo a partir de los seis meses desde que la persona se puso la segunda dosis. Lo anterior, sumado al actual periodo de invierno, que según indicó, es la época del año donde los virus respiratorios infectan más, como el caso de la influenza.

“Es un momento pertinente para el uso de la vacuna, sobre todo en adultos mayores, que son del grupo sensible”, enfatizó.

Sistema inmune

Para Bustos Martínez, experto en microbiología y biología molecular, así como académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, a los adultos mayores no se les ha explicado de forma correcta la importancia de esta dosis de refuerzo, lo que ha provocado el miedo y la incertidumbre en algunos.

De acuerdo con el especialista, la respuesta inmune que dan las primeras dosis no duran para siempre y llega un momento en que alcanza su máxima protección y luego empieza a disminuir. Este fenómeno, indicó que no pasa únicamente con las vacunas de covid-19, sino con todo tipo de vacunas. De tal manera que si los ciudadanos quieren seguir protegidos, tienen que darle un refuerzo a su sistema inmune para que este continúe produciendo los mecanismos de defensa. Si no damos este refuerzo, ¿qué sucede? Según enfatizó, en ese caso la respuesta inmune va a ir disminuyendo hasta el momento en que las defensas sean mínimas y no va a poder responder el organismo si vuelve a llegar el virus o si es que llega el virus.

“Por eso es muy recomendable que si las personas se pueden poner el refuerzo, se lo pongan, que no teman por la mezcla”, aseguró.

Hizo hincapié en que puede, como todas los biológicos, que los ciudadanos tengan los efectos secundarios de la vacunación, como fiebre, dolor de cabeza, dolor en el brazo.

José Luis Sánchez Salas, doctor en ciencias con especialidad en microbiología y químico farmacobiólogo, indicó para Debate que, en datos duros, el porcentaje de efectos secundarios de las vacunas covid-19 es del 0.02 por ciento y el riesgo de morirse es de 0.002 por ciento.

“Es mucho más bajo, pero el problema de enfermarse y morirse por coronavirus sin estar vacunados se incrementa muchísimo, entre 3 al 9 por ciento, dependiendo del país”, explicó.

Dudas

Por tal motivo, el especialista consideró que el refuerzo de la vacuna covid-19 es conveniente porque ayuda a mejorar y potenciar la respuesta inmune contra el virus.

Sánchez Salas apuntó que, lejos de dudar sobre ponerse la tercera dosis o no, es importante considerar que es mejor tener algo de protección que no tener nada. De hecho, indicó que ayudan contra las diferentes variedades, como delta. “Ciertamente, la de ómicron, que es la última, es un poco más complicada. De hecho, Pfizer está pensando en administrar un cuarto refuerzo, pero ya incluyendo la protección contra ómicron”, sostuvo.

Sánchez Salas, que también es profesor de la Universidad de las Américas Puebla, coincidió con Jaime Bustos Martínez al señalar que vacunarse con refuerzo no es nuevo. Explicó que muchas de las vacunas que se administraron de niños, en teoría, se deberían de poner nuevamente. Un ejemplo es la vacuna contra el tétanos, que dura 10 años y se pone como refuerzo únicamente cuando una persona tiene una herida punzocortante. “La de tuberculosis, que tiene un 40, 50 por ciento de protección, también deberían de poner el refuerzo, pero no se hace. Eso sería una estrategia de salud pública”, comentó.

Vacunas para todos

Hasta ahora, en México sigue bastante población sin recibir si quiera una dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2. De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el 20 de diciembre, 66 millones 775 mil 364 mexicanos habían recibido el esquema completo de su vacuna, en una población de 120 millones de habitantes.

Ante este panorama, el académico Jaime Bustos Martínez, experto en microbiología y biología molecular, agregó que lo ideal es que se vacunara a todas las personas e incluso a los menores de hasta 5 años, quienes ya pueden recibir su dosis porque existen vacunas como Pfizer. Indicó que en el momento en que se cubra a la mayor cantidad de personas con la vacuna, esto limita que el virus se siga propagando. En ese caso, ¿por qué dar un refuerzo ahorita a los de la tercera edad sin haber terminado de vacunar a toda la población? A esto, respondió que son en parte políticas del Gobierno, el impacto del invierno y porque surgió la nueva variante ómicron.

“Otra vez los adultos mayores son los que están con mayor grado de enfermar. En México, es una decisión política el cómo vacunar personas”, sostuvo.

Bustos Martínez agregó que si bien los países de primer mundo están vacunando a toda su población, y también están comenzando a poner los refuerzos, no hay ningún país en el mundo que haya vacunado a todos sus habitantes.

En tanto, José Luis Sánchez Salas, doctor en ciencias con especialidad en microbiología y químico farmacobiólogo, opinó, por su parte, que mientras que los ciudadanos decidan no vacunarse o no lleguen las vacunas a la mayoría, será muy complicado contener el virus.

Para entender...

Cuarta ola de covid-19 en México

En un panorama en el que 27 estados se encuentran en semáforo epidemiológico verde; y cinco, en amarillo, Jaime Bustos Martínez, experto en microbiología y biología molecular, habló sobre la posible cuarta ola de contagios por SARS-CoV-2 para Debate. Indicó que la nueva variante ómicron es más transmisible y se enfila para desplazar a la variante delta.

Lo anterior, según expuso, anticipa que las personas que no están vacunadas puedan ser infectadas por esta variante.

“Hasta el momento, no hay reportes de que es más agresiva, pero sí más transmisible. Si sigue habiendo gente sin vacunar, esta nueva cepa va a infectar a más personas”, sostuvo. Consideró que el problema actual de Europa es que ómicron ya está impactando y seguramente continuará con el continente americano.

Estudio

Inmunidad

Las vacunas han jugado un papel central en la mitigación de la enfermedad grave y la muerte por covid-19 en los últimos 12 meses. Sin embargo, la eficacia disminuye con el tiempo y esta pérdida de protección se verá agravada por la aparición de la variante ómicron. Al ajustar un modelo inmunológico a los datos de efectividad de la vacuna a nivel de población, un estudio del Imperial Collage de Londres estima que los anticuerpos neutralizantes para ómicron se reducen 4.5 veces en comparación con la variante delta. Para el equipo de investigación, las dosis de refuerzo serán críticas para mitigar el impacto de futuras ondas ómicron en países con altos niveles de virus circulante. También estima que serán necesarios en países con “cero covid” donde existe poca inmunidad previa inducida por infecciones para poder abrirse de manera segura.

“Cuando el suministro de dosis es limitado, dirigir los refuerzos a los grupos de mayor riesgo para asegurar una alta protección continua frente a la disminución de la inmunidad es más beneficioso que administrar estas dosis como vacunación primaria a grupos de edad más jóvenes”, según cita textual. En última instancia, señala que es probable que se requieran vacunas específicas para variantes de ómicron.