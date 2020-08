Miedo y estrés por Covid-19 provocan padecimientos en la piel: especialista

México.- En tan solo una hora y media, Rosa se ha lavado las manos por lo menos once veces. Durante la contingencia sanitaria por COVID-19 ha permanecido en su casa siguiendo los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, en la última semana tuvo que salir al dermatólogo, puesto que sus manos padecen una severa dermatitis atópica por contacto excesivo con sustancias como jabón y cloro. «Casi se le veían los huesos», contó su especialista, Jesús Antonio López Quiñónez. Aunque lavar las manos once veces en hora y media parece ya una exageración, en realidad es un avance para Rosa, que ahora no solo lleva un tratamiento dermatológico, sino también psicológico.

Jesús Antonio López Quiñónez, con más de 32 años de experiencia en dermatología y psicología, consideró en entrevista para EL DEBATE que las medidas anunciadas por la OMS, como el uso de cubrebocas, el confinamiento y el lavado de manos, han tenido un enfoque objetivo para prevenir, curar y tratar el nuevo virus, pero se olvidaron de la mente y de sus efectos en otros padecimientos.

Por su parte, el también dermatólogo Francisco Antonio Douriet Marín hizo hincapié en que los pacientes con dermatitis atópica o piel sensible pueden tener exacerbación en sus brotes en la piel por factores como la ansiedad y el estrés, causadas por el COVID-19: «Si uno está estresado, ansioso, muchas veces la forma de desahogar ese estrés es empezar a rascarse en algún área, luego se vuelve cotidiano y se generan lesiones. El estrés puede jugar un factor importante en desencadenamiento de algunas irritaciones en la piel.

Dermatitis atópica

Como especialista, López Quiñónez comentó que el lavado frecuente de manos o la utilización de productos de limpieza han llevado a un trastorno psicológico que se llama trastorno obsesivo-compulsivo: «Que quiere decir que ante el miedo que tengo de padecer el COVID-19, mi mente me dice, ante lo que dijo la OMS y lo que dicen los médicos, me lavo las manos y voy a pasar de cosas simples a lo que es agua y jabón, a cloro, y una serie de cosas que contienen los geles, que han provocado un sinnúmero de dermatitis por contacto», señaló.

Sin embargo, la obsesión —indicó— ya no es por tener las manos limpias, sino porque ya se ha generado un conflicto mental pensando que todo tiene COVID-19, aunque no sea así, consideró. «Las dermatitis por contacto en estos tiempos son solucionables, pero tiene que ser inclusivo el tratamiento, donde podamos ventilar la mente de ese ser humano», comentó.

Por su parte, el especialista en dermatología Francisco Antonio Douriet Marín detalló en entrevista para EL DEBATE que hay dos tipos de dermatitis por contacto: la irritativa, que consiste en que una sustancia por sí sola irrita a cualquier persona; y la alérgica, que tiene que ver con la predisposición de la persona que tiende a ser sensible a una sustancia: «La dermatitis por contacto más común es la de manos, las de amas de casa, que tiene que ver con jabones, detergentes, suavizantes, lavaplatos. Es muy común. La vemos diariamente, incluso antes de la pandemia, pero ahora se ha exacerbado por el uso extra, vamos a decir, de estas sustancias», comentó.

Douriet Marín dijo que los síntomas principales de la dermatitis irritativa por contacto son resequedad, escamas, comezón, irritación con áreas rojas y, en un estado más avanzado, fisuras, grietas, sangre e inflamación.

El principal tratamiento para este padecimiento tiene que ver con el cambio de hábitos, dejando de utilizar los productos que causan el daño. No obstante, reconoció que en ocasiones no es posible dejar de utilizar dichos productos, por lo cual recomendó usar guantes de algodón, y encima los guantes de hule o látex, no directamente los anteriores porque eso irrita también la mano y provoca sudor.

Además, explicó que aunque no se tenga dermatitis, el solo hecho de lavarse las manos de forma abundante barre la capa de grasa y sebo protector de la mano, lo que provoca otros problemas de resequedad: «En estos momentos de la pandemia tenemos que lavarnos las manos mucho, pero hacerlo lo menos posible en la medida que sea sano. Si estamos en la casa, no estamos tocando muchas cosas, no estarlo haciendo tanto», comentó.

El especialista recomendó evitar cloro y jabones agresivos o de polvo para lavar la loza. Dijo que pueden ser usados jabones suaves, cremas humectantes, desde las más comunes, e instó a su vez a no utilizar cremas con olor ni color, puesto que pueden irritar: «Hay veces que el paciente requiere algo extra, como un antiinflamatorio. Si persiste ese problema, se debe acudir al dermatólogo», afirmó.

Acné por cubrebocas

El especialista en dermatología resaltó que el uso de cubrebocas puede generar diversos problemas en la piel, como el acné o el sarpullido. Comentó que el calor que se acumula en la zona puede provocar este padecimiento: «También está relacionado al hecho de que tal vez el paciente por miedo, por no tocarse la cara, no lava el cubrebocas adecuadamente o no la mueve en todo el día, se junta más la grasa, la humedad. Puede haber acné por el cambio de ambiente en la piel o una especie de sarpullido, que eso tiene que ver más con el sudor, o una dermatitis como tal», explicó

A su vez, Jesús Antonio López Quiñónez, especialista en dermatología y psicólogo, agregó que el uso de cubrebocas en algunas personas, además de acné, ha provocado ampollas en los labios o comisuras de la boca, como consecuencia del aliento que queda atrapado en labios, nariz, parte de las mejillas y el mentón, que absorben lo que el cuerpo quiere expulsar a través de la boca. Destacó que los casos de acné han incrementado en personas que ya eran susceptibles a este padecimiento de la piel.

Enfoque psicológico

Abordando la situación desde la psicología, López Quiñónez destacó que en los próximos meses podrían incrementar los casos de trastorno obsesivo-compulsivo y miedo, derivado de que muchas personas continúan sin realizar actividades comunes: «Los médicos saben perfectamente que una persona con miedo va a desarrollar cortisol en su cuerpo por su respuesta al miedo, y el miedo hace que tengas los niveles muy altos de azúcar; la respiración es más corta, las manos están frías, pálidas, sudorosas, y es por el miedo, no es COVID-19», apuntó.

