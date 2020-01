Millennials son más propensos a no vacunarse y creer en los antivacunas

Estados Unidos.- Los milénicos son menos propensos a haberse vacunado contra la gripe esta temporada, y son más propensos que otros adultos estadounidenses a estar de acuerdo con algunas informaciones antivacunas falsas, según una nueva encuesta nacional.

Los resultados también mostraron que casi un tercio de los adultos encuestados no planifican vacunarse contra la gripe, y que muchos subestiman lo letal que la gripe puede ser.

La encuesta de adultos de EE. UU. de 25 a 73 años, encargada por la Academia Estadounidense de Médicos de Familia (American Academy of Family Physicians, AAFP), encontró que un 51 por ciento no se han vacunado contra la gripe esta temporada, y que un 32 por ciento no piensan hacerlo.

Cuando se les hizo una serie de preguntas factuales sobre la gripe, un 82 por ciento contestaron mal a al menos una, y un 28 por ciento se equivocaron en todas.

"Es muy alarmante ver cómo el movimiento antivacunas está influyendo a las personas", comentó en un comunicado de prensa de la AAFP la Dra. Alexa Mieses, médica de familia de Durham, Carolina del Norte.

Los milénicos (el mayor grupo demográfico del país, de 24 a 39 años de edad) fueron los menos propensos a haberse vacunado contra la gripe esta temporada (un 55 por ciento), según la encuesta. De ellos, un 33 por ciento no piensan vacunarse.

La información errónea sobre las vacunas podría ser un factor. Alrededor de un 61 por ciento de los milénicos que están familiarizados con el movimiento antivacunas dijeron que estaban de acuerdo con algunas de sus creencias. Esto supera a la tasa de un 52 por ciento de todos los adultos, y es mucho más alta que entre la generación de la postguerra (de un 42 por ciento).

Los milénicos fueron mucho más propensos a decir que no tienen tiempo para vacunarse (un 25 por ciento) que los miembros de la generación X (un 12 por ciento) o de la postguerra (un 6 por ciento). Los milénicos también tenían casi el doble de probabilidades que las generaciones mayores de olvidarse de ponerse la vacuna.

La encuesta también mostró que los milénicos son los menos informados sobre los hechos de la gripe: un 86 por ciento se equivocaron en al menos una pregunta, y un 31 por ciento se equivocaron en todas.

Además, los resultados mostraron que los afroamericanos que están familiarizados con el movimiento antivacunas fueron los más propensos a decir que estaban de acuerdo con sus creencias (un 61 por ciento). Pero apenas un 45 por ciento de los afroamericanos dijeron que estaban familiarizados con el movimiento, en comparación con un 55 por ciento de los adultos en general, un 53 por ciento de los estadounidenses de origen asiático, y un 59 por ciento de los estadounidenses de origen hispano.

La vacuna resulta efectiva para prevenir las complicaciones de la influenza. Pixabay

"Independientemente de que sean adultos jóvenes o afroamericanos, debemos asegurarnos de que esas comunidades se eduquen sobre la importancia de las vacunas y de que comprendan la fuente de la retórica que escuchan", planteó Mieses. "Está claro que los mitos y la información errónea están influyendo en ellos, y es esencial que también les lleguen los hechos".

También es muy probable que la información errónea afecte a los padres, mostró la encuesta.

Casi tres de cada cuatro padres encuestados dijeron que sus hijos habían prescindido de la vacuna contra la gripe al menos una vez, con frecuencia debido a información errónea o malentendidos: un 21 por ciento dijeron que no querían que sus hijos enfermaran por la vacuna, un 13 por ciento no creían que sus hijos la necesitaran, y un 10 por ciento no consideraban que la gripe fuera grave.

Esta temporada de gripe, en Estados Unidos ha habido 4,800 muertes relacionadas con la gripe, hasta ahora, entre ellas 32 niños, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. Se estima que 116 niños murieron de la gripe en la temporada anterior.

La semana pasada, las autoridades dijeron que es demasiado pronto para saber si la vacuna contra la gripe de este año es efectiva contra las cepas que están circulando. Pero los expertos agregaron que las personas todavía tienen tiempo de vacunarse contra la gripe.

"Es preocupante que los padres estén mal informados, y que piensen que la vacuna contra la gripe puede hacer que sus hijos contraigan la gripe o que no la necesitan", señaló Mieses, y planteó que muchos quizá simplemente no consideren que la vacuna contra la gripe es tan importante como otras vacunas.

"Debemos asegurar que comprendan la gravedad de la gripe para que puedan proteger e inmunizar a sus hijos, y a ellos mismos", añadió.