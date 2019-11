Millones sufre de diabetes y obesidad en México

Ciudad de México.- De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en México 8.7 millones de adultos padecen diabetes, y se estima que cerca de 12 millones de personas la padecen sin saberlo, mientras que el informe “La pesada carga de la obesidad, la economía de la prevención” presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indicó que casi 1 de 3 adultos padece obesidad.

Ambos padecimientos se relacionan estrechamente, pues la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar comorbilidades como Diabetes Tipo 2 (DT2), hipertensión y dislipidemias, altos niveles de colesterol y/o triglicéridos, padecimientos que representan una alta carga clínica y económica para el paciente y la sociedad.

De acuerdo con la OCDE, la obesidad y sobrepeso representan el 8.9% del gasto en salud mientras que el tratamiento para la DT2 y sus complicaciones se estima entre el 5 y el 14%. La diabetes causada por sobrepeso y obesidad cuesta al sistema de salud en México más de 85,000 millones de pesos al año, además se estima que el tratamiento de un paciente con obesidad mórbida es 30% más costoso que el de un paciente con peso normal.

El tratamiento convencional para la obesidad grado II (35 – 39.9 IMC) u obesidad mórbida consiste en el tratamiento farmacológico para la obesidad y sus comorbilidades asociadas, modificaciones al estilo de vida y un régimen de alimentación y ejercicio, sin embargo, estas acciones no son suficientes, pues no se logra una disminución significativa y sostenida del exceso de peso del paciente, además de no resolver las comorbilidades asociadas a la obesidad.

Obesidad. Foto: Pixabay

Por el contrario, la cirugía bariátrica/metabólica es una alternativa costo-efectiva para el tratamiento de la obesidad mórbida y comorbilidades asociadas, como la DT2, pues genera beneficios clínicos y económicos relevantes para pacientes, pagadores y sistemas de salud al evitar el consumo de recursos post-operatorios.

El costo del tratamiento de un paciente con obesidad mórbida sometido a cirugía bariátrica/metabólica es 52% menor en comparación con uno que no es intervenido quirúrgicamente a lo largo de 10 años, pero esto puede variar dependiendo de cada individuo. La indicación de la cirugía bariátrica/metabólica como tratamiento para la obesidad y la DT2 deberá ser resultado de la evaluación de un equipo multidisciplinario conformado al menos por: cirujano general, internista, anestesiólogo, endocrinólogo, psicólogo/psiquiatra y nutriólogo.

“La obesidad y la diabetes son una epidemia en nuestro país, por ello en Johnson & Johnson Medical Devices reafirmamos nuestro compromiso con la sociedad mexicana en la lucha contra estos padecimientos, e impulsamos la cirugía bariátrica/metabólica como parte del tratamiento para la pérdida sostenida de peso y sus comorbilidades asociadas, como la diabetes tipo 2”, indicó el Dr. Oscar Mata, líder médico en Johnson & Johnson Medical Devices.