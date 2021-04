Mitos y realidades sobre el papanicolau

Los motivos que llevan a las mujeres a realizarse un tamizaje cervical por medio de un papanicolau son un tema ampliamente estudiado por diversas universidades en latinoamérica, y es que, a pesar de que existe suficiente información sobre los métodos utilizados en el mismo y amplia difusión sobre las razones por las que este estudio es tan importante para la salud de las mujeres en su generalidad, aún prevalecen muchos mitos y creencias al respecto.

Además de estos mitos y creencias, el tema está rodeado de aspectos socioculturales, como la educación de las mujeres, sus creencias religiosas, el machismo imperante en sus contextos, los costos del estudio, la ocupación, la remuneración, el horario de trabajo y el fácil acceso a centros de salud, lo que contribuye a que estos prejuicios y límites afecten el acceso de las mujeres a una vida sana.

A continuación te compartimos algunos de los mitos más comunes sobre el papanicolau:

Mito 1: El papanicolau sólo lo deben hacer las mujeres que tienen riesgo de haber contraído una Infección de Transmisión Sexual (ITS).

El cáncer cervicouterino se desarrolla por diversos factores y muchos de ellos no están relacionados con mantener actividad sexual de riesgo, algunos pueden ser hereditarios y otros estar vinculados a la alimentación, al tabaquismo, o a la poca atención que se le presta a algunos padecimientos aparentemente menores como las infecciones vaginales. Además, el virus del papiloma humano que puede ser un desencadenante, se transmite usando condón y con frecuencia es asintomático en los hombres, lo que dificulta que las mujeres puedan notarlo incluso en sus parejas estables.

Mito 2: El papanicolau sólo lo deben hacer las mujeres que tienen relaciones sexuales con distintas parejas o relaciones sexuales con frecuencia.

El papanicolaou lo deben realizar todas las mujeres a partir de los 21 años, hayan o no mantenido relaciones sexuales. El cáncer cervicouterino se desarrolla indistintamente de si las mujeres han iniciado su vida sexual.

Sin embargo, una de las principales causa del cáncer es el virus del papiloma humano que se adquiere durante las relaciones sexuales y del que existen más de 200 variedades, entre las que sólo aproximadamente 20 producen cáncer. El 80% de la población sexualmente activa posee alguna de sus variedades.

Mito 3: El papanicolau sólo lo deben hacer las mujeres que tienen hijos.

El cáncer cervicouterino puede desarrollarse en mujeres solteras que no tienen una vida sexual activa, por eso es importante que las mujeres con o sin hijos lo realicen.

Mito 4: Las mujeres casadas que sólo tienen una pareja no necesitan realizarse el papanicolau.

Las mujeres casadas son uno de los grupos más vulnerables en cuanto a Infecciones de Transmisión Sexual se refiere, puesto que no suelen usar condón con sus parejas que estadísticamente siguen manteniendo actividades sexuales de riesgo fuera del matrimonio, esto las vuelve vulnerables a adquirir ITS por parte de ellos.

Mantener relaciones sexuales con una sola pareja o haber tenido partos no es una garantía de que el cáncer cervicouterino no se desarrollará. El cáncer cervicouterino puede incluso desarrollarse indistintamente de si hay actividad sexual o no, esa es la razón por la que todas las mujeres a partir de los 21 años deben realizarse el papanicolaou.

Mito 5: En el papanicolau te extraen un pedazo de matriz para hacer el análisis.

En el papanicolaou sólo se retiran algunas células con un instrumento especializado que se introduce por el canal vaginal hasta tocar el cérvix, basta hacer un raspón para obtener algunas de ellas y hacer el análisis correspondiente. A cambio de estas células podrás verificar que tu salud cervical es la adecuada y evitar padecimientos graves como el cáncer.

Mito 6: El papanicolau es una prueba dolorosa.

Durante el papanicolau el personal médico que te esté atendiendo te solicitará recostarte en una silla especial y mantener las piernas abiertas. Se introduce un espéculo, que especialmente si es de plástico desechable y se introduce con cuidado no causará ninguna molestia, tiene un tamaño adecuado para tu canal vaginal y permite que el cervix sea visible para tomar la muestra en un solo intento. Cualquier molestia pasará inmediatamente después de que se haya tomado la muestra, esto requiere sólo pocos minutos.

Mito 7: El papanicolau provoca sangrado.

La única razón por la que el papanicolaou podría provocar sangrado sería que pre-existiera alguna infección vaginal o condición irregular en el canal vaginal que al introducir el espéculo produjera irritación. En ese caso habría un sangrado muy leve. La regularidad del papanicolau no implica sangrados, ni siquiera leves.

¿Por qué hacerse el papanicolau cada 3 años?

La detección temprana permite interrumpir el avance de enfermedades graves. El papanicolaou permite identificar si hay displasia antes de que esta avance hacia un cáncer. El proceso entre una displasia leve y el cáncer puede tomar entre 10 y 20 años, y puede no ocurrir si se cuenta con información pertinente a tiempo.

Realizarte un papanicolaou cada 3 años a partir de los 21 años te permitirá mantener tu calidad de vida y permanecer con tus seres queridos durante muchos años más.