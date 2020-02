Muere niño tras consejo de antivacunas

Grupos de Facebook que hacen propaganda del movimiento antivacunas se han convertido en una fuente para personas que buscan información médica en internet.



La red social tiene una amplia cantidad de grupos que comparten información médica falsa. Uno de ellos es "Stop Mandatory Vaccination" (Alto a las vacunas obligatorias), con más de 139 mil miembros.

En el grupo, algunas personas preguntan por remedios para la gripe, mientras que otros comparten teorías conspirativas que niegan la efectividad de las vacunas, así como la gravedad de algunas enfermedades, de acuerdo con NBC News.



Los miembros también explotan casos de padres cuyos hijos han muerto para sugerir sin evidencia que las vacunas pudieron haber sido la causa.



Uno de estos casos es un publicación reciente de la madre un niño de cuatro años en Colorado, quien murió por un resfriado esta semana.



Hizo una consulta en el grupo, y remarcó que había decidido no llevar a su hijo al médico.

El pequeño aún no había sido diagnosticado, pero ya tenía síntomas, entre ellos fiebre, escribió la madre.



Agregó además que dos de sus cuatro hijos habían sido diagnosticados con gripe y que el médico había indicado que todos en su casa debían tomar Tamiflu, un medicamento antiviral muy común para tratar el resfriado.



"El doctor recetó tamiflu, pero no seguí la instrucción", escribió.



El movimiento antivacunas ha levantado sospechas sobre efectos secundarios sobre el tamiflu, pese a su efectividad para aliviar los síntomas.



La publicación obtuvo 45 comentarios, y ninguno de ellos le sugirió llevar al pequeño al médico.



El niño fue eventualmente hospitalizado y murió cuatro días después.



El caso resalta cómo los grupos de Facebook promueven la desinformación médica sobre tratamientos y vacunas, incluso en casos como un resfriado.



Ahí se solicita y comparte información potencialmente falsa, según NBC.



en la publicación, la madre escribió que estaba usando "remedios naturales" para tratar a sus cuatro hijos, pero que éstos aparentemente no surtían efecto.



Por eso decidió pedir consejo en el grupo.



Las sugerencias de los miembros variaban entre usar leche materna, saúco y tomillo. Ninguno de estos son métodos que alivien el resfriado.



"Perfecto, lo probaré", respondió la madre.