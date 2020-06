Mujer británica podría haber contraído coronavirus un mes antes de primer caso confirmado en el país

Reino Unido.- Una prueba anticuerpos efectuada a una mujer británica que se puso enferma a principios de enero detectó que había contraído el nuevo coronavirus, presumiblemente un mes antes de que, el 29 de enero, se confirmase el primer caso de COVID-19 en Reino Unido, informó la prensa local.

Susannah Ford, directora artística de 53 años, explicó que cayó enferma el 6 de enero, dos días después de regresar a Londres desde un complejo de esquí en Obergurgl, Austria, donde había pasado las vacaciones con su marido y sus dos hijas.

Fue la única de la familia en enfermar y no pensó en la conexión con la COVID-19 hasta que leyó informaciones sobre la enfermedad y comenzó a tener síntomas.

Me sentía morir", dijo al diario The Sunday Times... Durante cinco días, tuve un dolor terrible en todos los músculos y articulaciones y me sentía demasiado atontada siquiera para ir al premio Eliot de poesía