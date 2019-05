Mujeres con menstruación irregular pueden ser hemofílicas

San Jose del Cabo.- Las menstruaciones anormales, los sangrados frecuentes de nariz o hemorragias abundantes en una cirugía o parto pueden ser síntomas de hemofilia en las mujeres, que son portadoras de la enfermedad pero rara vez la desarrollan, afirmó este viernes una especialista.

En el Foro de Hemofilia desarrollado en San José del Cabo (norte de México), la hematóloga pediatra Laura Villarreal, médica del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, explicó que las mujeres son catalogadas como "portadoras asintomáticas", pero en casos excepcionales también desarrollan esta afección.

"Es una enfermedad que trasmite la mujer y la padece el hombre y está ligada al cromosoma X (que determina el sexo de una persona). Si una mujer portadora tiene hijos con un hemofílico las dos X están afectadas y pueden tener hijas hemofílicas, es la minoría, pero sucede", explicó la especialista.

También pueden desarrollar la enfermedad las madres portadoras que además padecen el Síndrome de Turner, un trastorno genético que afecta el desarrollo de las niñas debido a que nacen con el cromosoma X incompleto o sin él.

La hemofilia es una enfermedad hereditaria que afecta la coagulación de la sangre. Foto: Pixabay

La hemofilia es una enfermedad hereditaria que afecta la coagulación de la sangre y se caracteriza por la persistencia de hemorragias difíciles de controlar desde la niñez, lo que produce daños en la articulaciones de brazos y piernas e incapacidad de leve a grave a largo plazo.

Villarreal explicó que por lo general las madres de varones hemofílicos que son portadoras asintomáticas tienen niveles menores de factor XIII, una proteína que ayuda a coagular la sangre, en comparación con el resto de las mujeres por lo que deben recibir tratamiento como si tuviesen la enfermedad.

"Tienen menstruaciones abundantes de ocho o 10 días, en sus partos requieren transfusión y tienen cirugías con demasiado sangrado. No olvidemos que estas mujeres, aunque no lleguen a ser hemofílicas como tal" pueden tener niveles bajos de proteínas y "requieren tratamiento para prevenir estos eventos", puntualizó.

La baja incidencia de casos en todo el mundo y el desconocimiento de la enfermedad hace que esta condición no sea detectada oportunamente y que la mujer pueda pasar años de médico en médico sin mejorar su condición.

"Si no tiene hijos y está sangrando le van a buscar muchas otras enfermedades antes de que piense que puede ser hemofilia. La situación es que como no se piensa (que una mujer) puede tenerlo y si no hay antecedentes de la enfermedad, es difícil el diagnóstico" para los médicos, puntualizó.

Para detectar estos casos Villarreal recomendó investigar la mutacion en los cromosomas de los pacientes varones y en las mujeres de esa familia, incluidas las menores de edad, con la intención de determinar si son o no portadoras y tengan la conciencia de sí se pueden embarazar sin heredar esa mutación a sus hijos.

La especialista puntualizó que las mujeres hemofílicas pueden embarazarse sin afectar al bebé mediante fecundación 'in vitro' con selección de embriones, sin embargo esta práctica se realiza en pocos países debido a factores religiosos o éticos.

La hemofilia afecta a unas 400.00 personas en el mundo. En América Latina se calcula que existen unos 58.000 casos, de los cuales 52 % aún no han sido diagnosticados.