Mujeres deben someterse a pruebas de detección de depresión posparto

Muchas mujeres pueden tener depresión tras el parto, pero en algunas los síntomas de la depresión pueden extenderse durante años, encontró un estudio realizado en Estados Unidos en el que se analizaron a 4 mil 900 mujeres y se encontró que muchas tuvieron síntomas de depresión postparto en algún momento dentro de los tres años siguientes al alumbramiento. Y en alrededor de la mitad, los síntomas comenzaron pronto y nunca mejoraron, o tardaron un tiempo en surgir.

De acuerdo a Diane Putnick, investigadora principal del estudio dijo que las mujeres deberían someterse a estudios para detectar la depresión posparto a tiempo. Agregó que las pruebas de detección deben continuar por al menos dos años más después del alumbramiento.

Por su parte la Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics, AAP), los pediatras deberían sumarse a la iniciativa de la detección de la depresión postparto evaluando los síntomas de la madre en cada consulta del menor. Por otra parte, los pediatras también tienen límites respecto a lo que pueden hacer. Las madres no son sus pacientes, de forma que no tienen acceso a los expedientes médicos para obtener un panorama más amplio, lo que incluye si una mujer tiene antecedentes de depresión clínica. Y solo pueden sugerir que las mujeres hagan un seguimiento con sus propios médicos.

El estudio se publicó en pasado 27 de octubre y se analizaron los datos de 4 mil 866 mujeres de Nueva York, todas participaron en un proyecto de investigación sobre el tratamiento de la infertilidad y su impacto en el desarrollo infantil.

Las madres inscritas en el estudio completaron cinco preguntas sobre síntomas de depresión a los cuatro meses del bebé y luego al primer año, a los dos y tres. El estudio fue realizado antes de la publicación de las recomendaciones de la AAP, dijo Putnick, y no está claro qué tipo de pruebas de detección o seguimiento podrían haber recibido las mujeres de sus proveedores.

De acuerdo a los resultados los casos de depresión postparto en mujeres se distribuyó de la siguiente manera: tres cuartas partes tuvieron pocos síntomas de depresión durante el periodo de tres años; casi un 13 por ciento tuvieron síntomas cuando su bebé tenía 4 meses, pero luego mejoraron; un 8 por ciento tuvieron pocos síntomas al principio, pero desarrollaron más a medida que su bebé crecía; y un 4.5 por ciento tuvieron síntomas persistentes de depresión.

Qué es la depresión postparto

Muchas mujeres sienten melancolía o tristeza después de haber dado a luz. Pueden sentir cambios en el estado de ánimo, sentirse ansiosas o abrumadas, sufrir crisis de llanto, pérdida de apetito o dificultad para dormir. Pero esto, generalmente, desaparece en unos días o una semana y los síntomas no son graves ni necesitan tratamiento, indica MedlinePlus.

La depresión postparto puede comenzar en cualquier momento tras el primer año del bebé, no se conoce una causa pero puede ser ocasionada por cambios hormonales y físicos después del parto y el estrés de cuidar a un bebé jueguen un papel importante.

La depresión postparto debe ser atendida a tiempo para mejorar la calidad de vida tanto de bebé como de la madre.