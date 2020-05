Mujeres embarazadas tienen mayor vulnerabilidad ante Covid-19

México.- Las mujeres embarazadas tienen mayor vulnerabilidad ante la enfermedad Covid-19, indica la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Rosario Cárdenas Elizalde.

La investigadora dijo que las mujeres embarazadas atraviesan por cambios fisiológicos y metabólicos que afectan su capacidad inmunológica, lo que hace que el organismo sea más susceptible a las enfermedades. Destacó que la preocupación aumenta dado que la Covid-19 es una enfermedad nueva de la cual no se tienen muchos datos.

Dio como referencia el brote de influenza AH1N1 en México durante el 2009 donde se dio incremento considerable de la muerte materna durante el embarazo, esta experiencia llevó a considerar a las mujeres en gestación como un grupo poblacional con mayor vulnerabilidad.

Aclaró que hasta ahora no se ha encontrado una transmisión intrauterina del coronavirus ni se ha asociado a un peligro mayor de aborto, muerte prenatal o secuelas en el desarrollo fetal, ya que “aún son pocos los estudios sobre el tema, debido a que estamos en el transcurso de la pandemia y la información ha sido limitada, no está homologada y los reportes parecen indicar que no es especialmente grave para las embarazadas”.

La especialista recalcó que las mujeres embarazadas deben tomar con mayor apego las medidas de prevención de contagio del nuevo coronavirus como quedarse en casa, lavarse las manos constantemente y evitar tocarse la cara.

