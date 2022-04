Mujeres podrían dejar de necesitar a los hombres para reproducirse en el futuro, según la ciencia

Pese a que Karim Nayernia logró espermatozoides de manera artificial , no significa que por ahora se puedan crear humanos, pero los resultados han sido sorprendentes. De lograrlo a través de células madre masculinas abren la posibilidad de obtenerlas a partir de células femeninas.

Científicos combinaron células madre de médula ósea de hombres con un tipo de vitamina A que creó un tipo de célula idéntica a la de un espermatozoide en su fase inicial , conocida como célula espermatogonial, pero esta no logró hacer meiosis, proceso donde nace la célula que se divide para formar el espermatozoide maduro.

Uno de los objetivos de la ciencia en el mundo es encontrar soluciones a problemas que afectan a la humanidad, por ejemplo, la infertilidad. Con los nuevos estudios, en el futuro es probable que las células masculinas no sean necesarias para la reproducción humana.

El futuro es ahora. Una investigación que busca restaurar la fertilidad en hombres encontró posibilidades de desarrollar esperma con células de mujer , lo que puede indicar que es probable que en un futuro las mujeres no necesiten hombres para poder reproducirse.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.