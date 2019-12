Necesario atender en consulta infecciones respiratorias agudas: IMSS

México.- Debido a que los síntomas de un resfriado común y los de la influenza son muy similares, y a que esta última patología puede complicarse en pocas horas, es necesario que las personas acudan a consulta ante los síntomas de una infección respiratoria en donde haya fiebre de manera repentina o aguda.

Así lo indicó el médico epidemiólogo adscrito a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) no. 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, Juan José Atilano Garcia. Dijo que a diferencia de una gripe ordinaria, en la que las molestias desaparecen en el transcurso de unos pocos días si se practica el autocuidado de la salud en el hogar, en el caso de la influenza la evolución es rápida, se da en un lapso no mayor a dos días, y sus efectos son más agresivos porque no se afectan sólo vías respiratorias altas (nariz, garganta), sino bajas, es decir, directamente los pulmones.

“En ambos casos hay dolor de cabeza, de garganta, fiebre elevada, pero cuando hay inflamación, afectaciones en el tejido pulmonar, el paciente se puede complicar fácilmente, tener dificultad respiratoria, bronquitis, neumonía, y llegan a requerir de hospitalización”.

Atilano García recomendó a la población tomar todas las medidas necesarias para prevenir las infecciones de vías respiratorias altas y bajas, como llevar una alimentación rica en verduras y frutas que contengan, sobre todo, vitamina C, evitar los cambios bruscos de temperatura, abrigarse adecuadamente al realizar actividades dentro y fuera de casa, así como aplicarse la vacuna antiinfluenza en las Unidades Médicas del IMSS Jalisco, sobre todo si se pertenece a uno de los grupos de riesgo: niños menores de cinco años, adultos mayores, personas con sobrepeso u obesidad, pacientes crónico-degenerativos o con asma y mujeres embarazadas.