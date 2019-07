Nimesulida; Cofepris advierte riesgos para la salud

México.- La nimesulida es un compuesto antiinflamatorio con efectos analgésicos que utilizado para el tratamiento del dolor agudo, la osteoartritis y dismenorrea, sin embargo, este medicamento ha sido prohibido en México por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En un aviso publicado en su portan de internet, la dependencia del Gobierno Federal indicó que la Dirección Ejecutiva de Farmacopea y Farmacovigilancia (DEFFV), informó sobre los resultados del análisis del perfil de seguridad de los medicamentos que contienen en su formulación al principio activo denominado Nimesulida.

Esto tras determinar que el perfil beneficio riesgo o de seguridad de los medicamentos que contienen el principio activo denominado Nimesulida no es favorable.

Informó que la Nimesulida es un fármaco que comúnmente se utiliza para el alivio de inflamación, dolor y fiebre, de acuerdo a reportes oficiales a nivel internacional, éste analgésico ha estado relacionado en los últimos años con trastornos hepáticos graves, por lo que ha sido restringida o suspendida su comercialización en varios países.

Instó a las dependencias de la Cofepris de cada estado a que retiren el producto que se encuentra a la venta en las farmacias, además al personal médico a que no receten medicamentos que contengan Nimesulida y a quienes actualmente lo consumen a que busquen otras opciones terapéuticas.

México no es el primer país en prohibir este fármaco y en países como Estados Unidos y Australia la comercialización no fue aprobada. Mientras que en el 2002, Finlandia y España suspendieron su uso por la toxicidad al hígado.

La Agencia Europea de Medicamentos, hace 14 años, concluyó sobre los riesgos de usar Nimesulida y recomienda el uso restricto al tratamiento de dolores agudos y cólicos menstruales intensos y que no se use en menores de 12 años. Mientra que en Portugal se indica que no se use por más de siete días.

Riesgos

La Nimesulida ha sido relacionada a casos de lesiones gástricas y daño hepático, de tipo inflamatorio, necrótico o colestásico, indica la Revista Médica de Chile, en un estudio de un caso clínico publicado en Scielo.