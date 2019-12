Niño sufre rara enfermedad de 'Drácula', su piel se quema con el sol

China.- Un niño de 12 años de origen chino sufre una extraña condición sanguínea conocida como la "enfermedad de Drácula" que hace que su piel sufra graves quemaduras al exponerse al sol.

El menor, de seudónimo Xiao Luo, vive con su familia en la ciudad de Panzhihua, en Sichuan, y comenzó a mostrar los extraños síntomas desde muy temprana edad, pero su salud comenzó a deteriorarse desde junio pasado, según publicó Daily Mail.

La madre del niño contó que cuando los rayos solares caen sobre su piel comienza a experimentar un dolor agudo, hinchazón y quemaduras en la piel; en los últimos meses los síntomas han empeorado, pues también empieza a sangrar por la nariz, ojos y boca.

Las pruebas genéticas realizadas al menor permitieron su diagnóstico: Xiao Luo padece porfiria, una afectación que ataca tanto el sistema nervioso como la piel.

Los médicos explicaron a la madre que la situación del niño es grave, ya que su hígado se ha visto dañado y además sufre una afección pulmonar. Aunado a esto, el nivel de plaquetas, glóbulos rojos y blancos está disminuyendo en su organismo y se encuentran debajo de lo normal en un niño de su edad.

Para la madre del pequeño fue difícil escuchar el diagnóstico, pero juntos afrontan esta rara enfermedad.

He visto vampiros en películas. Cuando escuché al médico decirme sobre la condición de mi hijo no pude aceptarlo. No chupa sangre", expresó.