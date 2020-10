Niños, a lavarse bien los dientes

El hábito de una buena higiene bucal comienza a formarse prácticamente desde el nacimiento. La odontopediatra Eymi Córdova habla sobre la adecuada higiene bucal en los niños.“La higiene o limpieza bucal debe estar presente desde que el niño nace. Desde recién nacido se le debe hacer limpieza bucal, con una gasa frotar la lengua, las encías, las mejillas para limpiarlas después de que se alimenta. En el bebé por ejemplo, si quedan residuos de leche en su boca es muy fácil que se eche a perder y puede causarle problemas la bebé”, indica la especialista. Cuando ya empiezan a salir los dientitos usar cepillo, hay cepillitos especiales ya para edades desde 0-24 meses. Los dientes permanentes empiezan a erupcionar a la edad de 6 años y hay algunos que no erupcionan sino como hasta los 12 años.

“Lo importante es que les enseñen a los pequeños, que ellos lo imiten y que vayan viendo que es necesario y que lo tienen que hacer. Hasta que se les haga una rutina, es crearles esta cultura hasta que lo hagan por sí solos, sin tener que andarlos correteando. La principal afección en los niños son las caries, y esto por la mala higiene y porque les siguen dando leche”, enfatiza la experta odontopediatra.



Técnica

El cepillado debe de realizarse al menos 3 veces al día: en la mañana al despertarse, después de cada comida y antes de irse a dormir. También se aconseja cepillarse los dientes si el niño comió algún dulce.

Explica Córdova que la técnica correcta de cepillado, para los niños primero sería buscarle un cepillo en concordancia a su edad. Y enseñarles: Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo, los dientes de abajo, se cepillan hacia arriba. Los dientes de arriba de la parte de la parte interior, de la donde está la lengua, son hacia abajo. Los dientes de abajo de la parte de la parte interior, de la donde está la lengua, son hacia arriba. Las muelitas son todas en círculo. Y no olvidar que también es muy importante cepillarse muy bien la lengua. Y siempre con los dientes, se incluye el cepillado de las encías.

La pasta, para los bebés sería la cantidad de un granito de arroz. Para los niños de una edad de 4-5 años sería que usaran la cantidad de pasta como de un grano de frijol. Ya más grandecitos un poquito más. “Regularmente los niños tienden a comerse la pasta, no hay ningún problema, es normal”, asegura la odontopediatra. No es que sea que se les vaya a dar de postre, pero las pequeñas cantidades que llegan a comer cuando se están lavando los dientes no hay inconveniente. Y cuando van creciendo ya se van dando cuenta que no es para comerse y que la deben escupir.

Si el niño trae brackets o algún tipo de aparatología bucal, hay que prestar atención y tener cuidado porque se acumula más alimento, en estos casos si se debe tener una perfecta higiene bucal para evitar problemas

El enjuague bucal pueden utilizarlo los niños en cantidades muy pequeñas y una vez al día.

El hilo dental lo puede utilizar, solamente que lo utilicen correctamente, meterlo, soltar un extremo y sacar el hilo. Una vez al día, pudiera ser de preferencia en la noche.



Malos hábitos

Algunos malos hábitos que presentan los niños que afectan su boca:

El biberón ya después del año y medio, lo recomendable es 1 año 2 meses.

El chupón, que con la succión hace que el paladar se afecte.

La succión digital (chuparse los dedos) va deformando el paladar y hace que los dientitos se vayan abriendo.

Estos hábitos hay que checarlos porque son nocivos.



Consejos

Algunas de las recomendaciones de la especialista son:

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias