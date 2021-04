Niños estarían propagando la variante B.1.1.7 de Covid-19 en Estados Unidos

La variante de coronavirus B.1.1.7, detectada en Reino Unido por primera vez parece afectar con más facilidad a niños y esto se convertirían en agentes propagadores del virus.

De acuerdo a Michael Osterholm, quien dirige el Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, que la variante B.1.1.7 del coronavirus infecte con más facilidad a los niños es una nueva pelota en el juego.

Los niños que regresan a clases pueden convertirse entonces en una forma masiva de propagación de la Covid-19, dada la facilidad de la variante B.1.1.7 para infectarlos.

Dijo que otras variantes del virus no fueron observadas con tanta frecuencia en niños menores de octavo grado o no lo transmitieron con más frecuencia al resto de la población, un comportamiento que no sigue esta variante de Londres.

Esta nueva variante es entre 50 y 100 por ciento más infecciosa que las cepas anteriores y puede causar un 55 por ciento de infecciones más graves.

El especialista dijo que esta variante es la responsable de la alza en los casos de Covid-19 en diversas áreas de Estados Unidos como en el Medio Oeste Superior y en las zonas del Noroeste. Agregó que aunque la vacunación ha avanzado en Estados Unidos, este avance podría no ser tan efectivo para evitar una cuarta ola de la pandemia en Estados Unidos.

Estados Unidos sigue a la cabeza como el país con más casos acumulados y número de muertes con 30.7 millones y 555 mil, respectivamente.

Sin embargo esta potencia económica mundial se encuentra entre los países que más vacunas han aplicado.