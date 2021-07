Niños, niñas y adolescentes, en riesgo ante la Covid-19 en México

México.- Los menores en México han iniciado su periodo vacacional de verano. Alrededor de 25 millones de alumnos de educación básica a nivel nacional concluyeron sus actividades en el ciclo escolar 2020-2021, la mayoría de forma remota.

Aunque las posibilidades de regresar a clases presenciales para el próximo ciclo se anunciaban con esperanza por las autoridades federales desde mayo pasado y ayer el presidente ratificó el regreso presencial para el 30 de agosto, la variante Delta podría modificar dichas intenciones.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la variante Delta de SARS-CoV-2 es 60 por ciento más contagiosa que otras variantes y la Secretaría de Salud en México ha reconocido un incremento de los casos en el país provocados por la misma.

Leer más: No podemos seguir con las escuelas cerradas en México: AMLO

En su último reporte, hasta el 11 de julio, la Secretaría de Gobernación y el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) anunciaron que 55 mil 157 menores habían dado positivo a la covid-19 desde el inicio de la pandemia. Además, se informó que han fallecido 584 por este virus, 263 mujeres y 321 hombres.

Siendo así, ¿cómo planearse un posible regreso a clases seguro o actividades escolares de verano? El experto en microbiología y biología molecular Jaime Bustos Martínez, respondió que, más allá de unas instalaciones escolares remodeladas o con filtros sanitarios, lo más importante es tener la inmunidad colectiva.

“Porque mientras no tengamos la inmunidad colectiva, el virus va a seguir teniendo dónde replicarse, y esto aumenta la capacidad de variabilidad del virus”, apuntó.

Contagios

Jaime Bustos Martínez consideró que lo primordial para un regreso a clases presenciales seguro o actividades escolares de verano es una semaforización epidemiológica en verde, con un número de infectados mínimo, con un número de muertes, si no cero, cercanas a cero; de tal manera que no haya un riesgo latente de que por ir a clases o a actividades se empiece otra vez a propagar el virus.

“El que las escuelas estén o no estén preparadas realmente es algo que apenas se va a implementar, ninguna escuela estaba preparada para este tipo de situaciones. Todas las escuelas, desde nivel de kínder hasta universidad, tienen que implementar unas medidas para garantizar que el personal (alumnos, personal administrativo y docente) no sufran contagios”.

¿Pero qué es lo que sucede en la actualidad? El especialista analizó que se vacunó al personal docente y se tiene que garantizar que el personal administrativo también esté vacunado, pero quienes en ningún momento se han vacunado son alumnos, los menores. En la mayoría de los países, las vacunas solo están autorizadas para jóvenes de 18 años en adelante, y en México todavía no se inicia con este sector.

“¿Qué es lo que sucede? Vamos a suponer que yo logro vacunar a todas las personas mayores, ¿qué va a hacer el virus si en las personas mayores ya no puede replicarse? Buscará dónde replicarse, adónde va, a las personas donde sí se puede replicar, ¿quiénes son esas? Las que no estén vacunadas”, explicó.

Para el especialista, en este caso es necesario apresurar la vacunación para toda la población, para que el virus no tenga un nuevo objetivo donde replicarse.

Ejemplificó con el estado de Campeche, que al estar en semáforo epidemiológico verde abrió las escuelas y, lamentablemente, en 15 días las volvieron a cerrar porque empezaron a aumentar los casos de contagio en el estado.

“Si se tiene un semáforo verde, no se garantiza que así vaya a seguir por las condiciones del virus, porque está variando mucho, porque no todas las personas están vacunadas, porque no todas las personas se quieren vacunar y porque se dice que los menores de edad van a sufrir enfermedades leves, no graves, pero si uno empieza a ver hay menores graves, niños”, comentó.

De acuerdo con la SEP, de las 3 millones 144 mil 528 personas del sector educativo, hasta el 31 de mayo se vacunaron a 2 millones 743 mil 448 personas, lo que representa el 87 por ciento del total de los maestros en todo el país.

Variantes y vacunación

El también académico de la Universidad Autónoma Metropolitana explicó que, al no haber una sintomatología propia para todos, sino que cada persona enferma puede tener una sintomatología diferente, parecida, pero diferente, se ha evitado que se controle bien el virus. Comentó que si el virus se presentara igual, se tendría un mismo tratamiento, pero no, en unos tiene un efecto; en otros, otro. Igual en los medicamentos.

Ante esto, consideró que se trata de una carrera entre la vacunación y la variabilidad del virus. Expuso que la población está forzando a que las variantes se diseminen más y vayan siendo las variantes dominantes.

En el mundo, los científicos han identificado cuatro variantes del SARS-CoV-2: la alfa, de Reino Unido; la beta, de Sudáfrica; la gamma, de Brasil, y, la más reciente, delta, de la India.

El experto lamentó que, ante este panorama, puede propiciar que en un futuro surja una variante que infecte mejor a los niños.

“Esperemos que eso no suceda. Pero nosotros estamos obligando al virus, por qué, porque estamos vacunando a los mayores”, reafirmó.

Jaime Bustos Martínez explicó que en el mundo se están haciendo ya las pruebas para vacunar a niños, pero todavía no están 100 por ciento probadas. A finales de 2020, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) autorizó por primera vez el uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech para mayores de 16 años en ese país, y para abril del 2021, la autorizó para jóvenes de 12 años en adelante.

Además, la Unión Europea autorizó esta vacuna para uso en niños de 12 a 15 años. Igualmente en otros países como Singapur, Hong Kong y Canadá.

En México, el 24 de junio del 2021, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó la ampliación de la indicación de la vacuna Pfizer para mayores de 12 años. Sin embargo, aún no se ha aplicado a ninguno de ellos.

“Hay gente que dice que hay que regresar ya a los niños a la escuela. OK, pero hay que ver las cuestiones psicológicas y las cuestiones anatómicas, las dos cosas son válidas, pero hay que poner en la balanza qué es lo que más debería estar cuidando el sector de la salud”, enfatizó.

Medidas diferenciadas

Israel Diarte Arellano, médico internista, mencionó que el regreso a clases o actividades escolares presenciales tiene que ser una decisión muy regional y local, ya que explicó que se deben de analizar las características de la transmisión del virus qué está ocurriendo en cada lugar y así tomar una decisión.

Analizó que hacer un planteamiento nacional y creer que lo que ocurre en Yucatán es lo mismo que está ocurriendo en Baja California es completamente incorrecto, ya que puede haber zonas de alta transmisión.

En estas actividades, mencionó, se tiene que estar muy atento a lo que ocurre con los menores. “Un ejemplo es que llegan los niños a casa, ellos habían estado confinados prácticamente un año y medio, llegan ellos a la escuela, puede llegar alguien con virus en las manos, la ropa, a veces es complicado pedirle a un niño que no tenga contacto con otros, son niños, al final de cuentas.

Con los adolescentes no sería tanto problema, llevan ese virus en la casa de los papás donde alguien no está vacunado, los mismos papás, los mismos hermanos que no están vacunados todavía. Pudiéramos desatar por ahí una ola de contagios si no tenemos las medidas adecuadas”, expuso.

Ante esto, dijo que la recomendación siempre son los filtros y empiezan en casa. Diarte enfatizó que si hay el riesgo o si hubo el contacto y si existe la duda sobre el posible contagio de un menor o de un familiar, lo importante es no llevar al niño a la escuela o a sus actividades escolares. Añadió que el segundo filtro es el filtro escolar a la entrada del recinto y el tercer filtro es que el académico o profesor observe si el menor se comporta enfermo, como si tuviera algo de resfriado.

Hizo hincapié en que las vacunas actualmente evitan enfermar de gravedad por covid-19, de tal forma que las personas sí pueden contagiarse, pero en este caso, no morir. Llamó a seguir los protocolos de protección al hacer hincapié en el lavado de manos, el uso de cubrebocas, la sana distancia y evitar aglomeraciones.

Leer más: Siguen sin localizar a los cuatro adolescentes desaparecidos en Culiacán

Para entender...

Actividades y cursos escolares de verano, a tope en redes sociales

Pintar, cocinar, clases de música, aplicar uñas o regularizar materias, son tan solo algunas de las opciones que se encuentran en redes sociales y que ofrecen cursos de verano para niños y adolescentes en Sinaloa. Aunque la mayoría afirma cumplir con las medidas de prevención y mantener un cupo limitado, no todas detallan el número de personas permitidas, los horarios diversos o los lineamientos que seguirán para evitar la covid-19.

En una búsqueda realizada en la red social de Facebook, se encontraron cursos de verano, particularmente en las ciudades de Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, que justamente ocupan los primeros lugares de contagios de SARS-CoV-2 de acuerdo con la Secretaría de Salud en Sinaloa.

VIDEO. Presunto sicario revisa carro balaceado y con chorros de sangre en Culiacán

Síguenos en