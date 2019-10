Niños veganos crecen con desnutrición: UNAM

México.- Los niños que son inducidos a una dieta vegana crecen con deficiencoa de nutrimentos, de acuerdo a una investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mientras que los que consumen carne sí obtienen nutrimentos necesarios para su desarrollo.

El estudio fue realizado por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y encabezado por María Salud Rubio Lozano. Los niños veganos no alcanzan el mismo desarrollo que los niños que sí comen carne y los derivados de los animales.

La investigación se apoyó también en lo publicado en The American Journal of Clinical Nutrition en la que se indica que los alimentos de origen no vegetal ayudan a los niños a construir y reparar tejidos, producir enzimas, hormonas y otras sustancias químicas que mantienen activo al ser humano.

La especialista dijo que si bien los adultos sí pueden sobrevivir sin este tipo de alimentos, es nececsario que los pequeños sean alimentados con huevo, pescado, leche y sus derivados o corren el riesgo de desnutrición.

De iagual manera, Salud Rubio destacó que también son importantes, junto con la carne y derivados de animales, los alimentos de origen vegental en la dieta de los más pequeños como res, pollo, cerdo, ternera, soya, quinoa, trigo, etc.

"Cuando se eliminan los productos de origen animal y no se logra una combinación concreta de vegetales, vitaminas y minerales, se pierden nutrientes fundamentales como las vitaminas B6 y B12, el ácido pantoténico, la niacina, el fósforo, el potasio, el sodio, el zinc y el hierro, dijo María Salud Rubio Lozano.

Se recomienda que las pesonas consuman 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso y las embarazadas un total de 8 gramos durante el embarazo y durante los primeros seis meses de lactancia.