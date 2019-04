No desayunar quita energía y puede matarte

Estados Unidos.- Saltarse el desayuno aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares además hace al cuerpo a perder energía, según un estudio de la Universidad de Iwoa y publicado por Journal of the American College of Cardiology.

También se encontró que no desayunar aumenta el riesgo de padecer obesidad, colesterol elevado, grasas en la sangre, presión arterial alta, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico.

El estudio incluyó a más de 6 mil 500 adultos de entre 50 y 75 años a quienes se les practicaron cuestionarios sobre la frecuencia en la que desayunaban. Después de analizar y separar los datos obtenidos hasta el año 2011 se encontró que el 5.1 por ciento de los encuestados informó que nunca consumió el desayuno; 10.9 por ciento rara vez lo hacía; 25 por ciento desayunaba en algunos días, y el 59 por ciento desayunaba todos los días.

Del total de encuestados se registraron 2 mil 318 muertes en un periodo de 18.8 años, 619 por enfermedades cardiovasculares que se daban entre quienes se saltaban el desayuno con regularidad.

Wei Bao, profesor de epidemiología de la Universidad de Iwoa dijo que las asociaciones de muerte por no desayunar eran independientes al estado socioeconómico, índice de masa corporal y los factores de riesgo cardiovascular.