"No es inusual", muerte de voluntario en prueba de vacuna Covid-19, dice López-Gatell

Ciudad de México.- Ante el anuncio de la muerte de un voluntario en una prueba clínica de la vacuna Covid-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud habló del desconcierto que esta noticia ha causado, pero señaló que esto no es algo inusual en este proceso.

Mencionó que, a lo largo de esta epidemia, se ha dado este desconcierto porque personas que participan como voluntarios en los estudios de investigación clínica de las vacunas Covid-19 han tenido reacciones adversas.

López-Gatell, señaló que es común que las personas puedan tener ciertos eventos de enfermedad en su vida convencional y esto puede ocurrir también en personas que están participando en un estudio. Sin embargo, la clave es identificar si la frecuencia, la probabilidad, el riesgo de presentar estos eventos es diferente o no en las personas que participan en los estudios, comparado con cualquier otra persona que no participe en los estudios.

Sí la probabilidad es semejante, no hay razón directa para pensar que participar en el estudio, incluyendo recibir los dos productos; la vacuna o el placebo, implica un mayor riesgo de presentar reacciones adversas, incluida la perdida de la vida por cualquier causa.

Efectivamente, en el ensayo clínico de laboratorio AstraZeneca que se conduce en Brasil se anunció que perdió la vida una persona, se ha comentado que posiblemente es una persona que no recibió no la vacuna en evaluación, sino el placebo, esto no lo hemos logrado confirmar” y agregó: “El que esto ocurra no es inusual, es esperable y lo que es importante es no confundirlo con una señal de evidencia científica de que la vacuna puede ser adversa.