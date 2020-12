No es momento de hacer bodas, no es momento de hacer festejos: Hugo López Gatell

Ciudad de México.- Ante los imparables contagios del nuevo coronavirus las autoridades sanitarias piden no bajar la guardia y menos en las próximas fiestas decembrinas.

El subsecretario Salud, Hugo López Gatell, dijo el pasado lunes que no es momento de realizar festejos como bodas o cualquier otro evento social pues la mayoría de las veces se junta gran número de personas.

Hay que tomárselo en serio: no es momento de hacer bodas, no es momento de hacer festejos, no es momento de hacer congragaciones, dijo el doctor López Gatell.