No existe tratamiento farmacológico específico para Covid-19: SSA

Mazatlán, Sinaloa.- El principio básico de la medicina es no causar daño a nadie, por lo que, en este momento de contingencia sanitaria, dicho principio juega un papel central en esta pandemia del Covid-19.

Asimismo, Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud explicó que existe una recomendación de usos farmacológicos para Covid-19, informó, Integrante del equipo científico del gobierno federal en temas de infectología y salud pública.

Durante la conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional sobre el virus Sars-Cov-2, Karasik mencionó lo que dice la evidencia científica con la que se cuenta en este momento sobre los tratamientos farmacológicos para Covid-19 es que realmente no existe evidencia científica suficiente para recomendar ningún tratamiento farmacológico específico para Covid-19.

Tratamiento del Covid-19. Foto: Secretaría de Salud

Lo que sí sabemos es que para los casos graves y críticos solo se puede recomendar el soporte respiratorio y hemodinámico en estos pacientes, es que acudan a un hospital y en ese hospital se les de este soporte ventilatorio y hemodinámico, dijo.

Tratamiento de Covid-19. Foto: Secretaria de Salud

Destacó que para todas aquellas personas infectadas y que son casos ambulatorios, pero que presentan alguna comorbilidad como la diabetes, la recomendación médica es continuar con sus tratamientos, de ese tipo de enfermedades, por la gravedad que implica padecer Covid-19 en esa situación médica, y no preocuparse por recibir otros tratamientos que inclusive pudieran estar contra indicados, señaló.

Tratamiento de Covid-19. Foto: Secretaria de Salud

En ese sentido, presentó la lista de medicamentos que no se recomiendan, que no están indicados y de los que no existe evidencia científica de que tengan algún beneficio, ni en paciente ambulatorios, ni como tratamientos para prevenir, ni en paciente en calidad grave o critica de Covid-19, pero que sí tienen el potencial de ocasionar daño, pues tienen efectos adversos, puntualizó.

