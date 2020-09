No hay acuerdo comercial para la vacuna Covid-19: López-Gatell

CDMX.- Este viernes, en la conferencia diaria sobre el nuevo Coronavirus, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud dejó claro que las reuniones que mantengan con empresas farmacéuticas son con la intención de conocer los elementos de evidencia que hasta el momento tengan en posesión los proponentes.

“Esta empresa mexicana farmacéutica y de otros elementos de insumos y equipos para la salud ha sido participe de conversaciones con el gobierno ruso, con el instituto Gamaleya, quien es el promotor y creador de una de las vacunas, la vacuna Sputnik V”, respondió el funcionario.

López-Gatell, explicó que esta empresa mandó una carta al secretario de salud, Jorge Alcocer, en la que manifestó su interés en tener una conversación para tener un proceso armónico de intención para el registro de la vacuna Sputnik V en México.

Dijo también, que en cuanto a esta y cualquier otra vacuna contra el Covid-19, en todos los casos es indispensable y no se puede exentar que exista un proceso de análisis, de demostración de evidencia, de tres características fundamentales: calidad, seguridad y eficacia, detalló.

La agencia de regulación sanitaria mexicana, Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios). Está entidad que ha sido adscrita a la Sub secretaría de Promoción y Prevención de Salud, que Gatell dirige, es la que tiene la obligación de seguir los más altos estándares, transparencia y credibilidad en el proceso de evaluación de la evidencia científica que en su momento se presente, explicó.

“No tenemos prejuicio alguno respecto a esta vacuna o cualquier otra, la evidencia tendrá que hablar por sí misma y tendrá que ser irrefutable. Entonces, seguiremos el mismo proceso, pero hemos tenido estas conversaciones, la tuvimos con otro laboratorio, Janssen, hace un par de semanas y las tendremos con cualquier otro que se acerque a presentar sus propuestas para buscar una armonización del esfuerzo”, dijo.

Señaló que su interés mayor es que la investigación clínica, los ensayos clínicos, sigan reglas de ética, estándares profesionales de investigación y por supuesto de transparencia en la generación de información de trazabilidad y es una facultad exclusiva de la Secretaría de Salud el regular todos estos elementos, por lo que están actuando de esa manera para que se cumplan todas las garantías de que cualquier producto que se incorporé a México, sea de calidad, seguro y efectivo.

Descartó que esto suponga un acuerdo comercial o financiero de adquisición, pues no es el propósito y no es la manera en que se negocian los insumos para la salud por parte del gobierno mexicano, ni por parte de la Secretaría de Salud, que es la entidad que sería responsable de la adquisición de las vacunas, ni por cualquier otra oficina de gobierno que no sería la responsable, pero no es este el mecanismo, reiteró.