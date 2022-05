No hay algo que la población deba hacer para contrarrestar la hepatitis infantil: López-Gatell

México.- Aún no hay algo que la población deba hacer para evitar la hepatitis infantil, declaró el doctor Hugo López-Gatell, sobre la enfermedad que han estado adquiriendo menores de edad en México.

En la conferencia Mañanera de AMLO del 17 de mayo del 2022, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell declaró sobre la hepatitis aguda infantil que ha ocasionado el estudio de 17 casos en México.

Al hablar de la hepatitis infantil, recordó que fue la Organización Mundial de la Salud quien emitió una alerta, por lo que el Gobierno de México también la replicó con el fin de que las clínicas de salud estuvieran alerta para la posible detección de casos.

“En este caso, la hepatitis de la que estamos hablando, de la que la Organización Mundial de la Salud, emitió una alerta hace acerca de un mes, es una hepatitis de causa desconocida, desconocida, y este problema empezó en el Reino Unido y se empezó a detectar en otros países, ya incluido México”, informó Hugo López-Gatell.

Además, aseguró que no existe evidencia científica que demuestre si se trata o no de una hepatitis infecciosa: “Ni en México ni en el mundo existe evidencia para confirmar o para descartar, ninguna de las dos cosas, cuál es la causa de esta hepatitis, no se puede asegurar que sea infecciosa, no se puede descartar que sea infecciosa”.

Por otra parte, el epidemiólogo Gatel también presumió que la hepatitis infantil no es una enfermedad de rápida propagación a comparación con el resto de hepatitis ya existentes y estudiadas.

“El elementos positivo del análisis de los datos, tanto los de México como del mundo, sugiere que no se trata de una enfermedad de rápida propagación, lo que vemos en los números, ayer un estado más que anuncia casos, ayer Durango, también San Luis Potosí y Sinaloa, es porque lo estamos buscando”, reveló Hugo López-Gatell sobre los últimos casos de hepatitis infantil bajo estudio en México.

Tras ello, explicó que como no hay forma de saber cómo se propaga la hepatitis infantil, no hay alguna acción específica que la población debe realizar para evitar el contagio.

“De momento no hay ninguna acción que la población debiera emprender de manera específica dado que la causa no es conocida y la cantidad de casos identificada es muy, muy pequeña, comparada con la enorme cantidad de casos que todos los años en México y en todo el mundo, ocurren de hepatitis para los que sí se encuentran una causa”

Pese a lo declarado por Hugo López-Gatell, autoridades de Sinaloa recomendaron mantener un estricto lavado de mano y desinfección de alimentos como medida preventiva al contagio de la hepatitis infantil.

¿Cuántos casos de hepatitis infantil se han registrado en México?

De acuerdo a lo informado por López-Gatell en México hay registro de 17 casos de hepatitis infantil, los cuales se encuentran bajo estudio en el INDRE y en los hospitales de los estados donde fueron localizados.

“Hasta el momento estamos en el estudio de 17 casos, más estos cuatro que se encontraron ayer”, declaró Hugo López-Gatell.

