No hay desabasto de vacunas contra la influenza en México: López-Gatell

CDMX.- No hay desabasto de vacunas contra la influenza en México, pues se compraron 36 millones y medio de dosis, aclaró Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Aseveró que estás compras están garantizadas porque existe un contrato multi anual que se estableció en 2015. Un contrato de varios años que garantiza que la empresa Sanofi Pasteur le venderá a Birmex, empresa pública las vacunas contra influenza, y esta a su vez se las venderá a la Secretaria de Salud.

No se preocupen de especular sí hay o no vacunas y si habrá o no desabasto, están las vacunas”, dijo.