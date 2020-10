No hay excusa, usa el cubrebocas

El uso del cubrebocas y de los filtros respiratorios o mascarillas N95 en la contingencia mundial de salud por el COVID-19 llegó para quedarse en esta nueva normalidad de la pandemia. El doctor Israel Diarte Arellano, médico internista y jefe de Centros de Especialidad en el Servicio de la Salud de Sinaloa; y Cristhian Aldo Muñoz Madrid, comisionado estatal de la Comisión Estatal para la Prevención y Tratamiento Contra las Adicciones (Ceptca) y coordinador del centro de llamadas COVID-19, aclaran importantes dudas sobre su uso.

El cubrebocas es una barrera y, como tal, funciona en la medida que tú lo utilices de forma correcta.“Cuando hablamos de cubrebocas, hablamos de un pedazo de algún tipo de tela que nos cubre nariz y boca e impide que esparzas algún fluido si toses, gotas de saliva al hablar o flujo nasal si estornudas, y puedan contaminar las superficies”, explica el doctor Israel Diarte.

La otra función que tiene el cubrebocas, que es la función menor, es evitar que alguna partícula de saliva que esté emitiendo otra persona llegue a tu nariz y la puedas aspirar.

El cubrebocas va a durar cierto número de horas en uso, que puede ser desde algunas cuantas horas hasta varias horas. Tomando en cuenta si la persona está hablando, si no está hablando. Se va a empezar a humedecer y va a llegar un momento dado en que se humedezca y ya no tenga la capacidad de recibir más gotitas de agua. Puede durar más de 4 horas, 5-6-8 horas en uso sin que tenga que cambiarse.“En México, tenemos que diferenciar mucho lo que es el filtro respiratorio del cubrebocas. La gente lo ve como si fueran términos similares, y no es así”, indica el médico internista. Señala que el filtro respiratorio, o mascarillas N95, a diferencia del cubrebocas, es un dispositivo diseñado para filtrar el aire, que tú te colocas de una manera muy ajustada en tu cara y te permite respirar un aire filtrado. En ambientes de trabajo, por ejemplo, carpintería, esas mascarillas se pueden saturar con partículas en más o menos 8 horas, y entonces se vuelve la respiración muy complicada. En ambientes limpios, con aire filtrado como el de los hospitales, esto es muy difícil que ocurra en 8 horas, incluso ni en 12 horas.

“Lavar los filtros lleva un pequeño detalle, la mascarilla no filtra por el grosor de la mascarilla, filtra las partículas pequeñas porque tiene carga eléctrica, una carga electrostática. Lavar la mascarilla lleva a que pierda parte de esa carga electrostática. Con cada lavada va perdiendo parte de la carga electrostática, hasta que la pierde completamente”, manifiesta Diarte Arellano.



Hechos en casa

Está también el cubrebocas de tela, el que tú puedes fabricar en tu casa. El tipo de tela que utilices va a depender de tus preferencias, pero sobre todo, lo más importante, es que si utilizas técnicas de mezclar telas, la tela sintética como nylon, lycra, con tela de algodón, te permite una buena mezcla de filtro con carga eléctrica. Ya que las telas sintéticas como nylon y lycra permiten que, por su naturaleza, den carga eléctrica muy similar a lo que ocurre con el filtro respiratorio. “Así que prácticamente podrías tener la protección que te da la mascarilla N95, pero en un diseño, en un tipo de cubrebocas tal vez más amigable para la respiración”, declara el especialista internista.

En cuanto a cuántas horas se pueden utilizar, los filtros N95 pueden durar mucho más de 8 horas, mucho más de varios días de uso continuo en ambientes de aire controlado; en ambientes de aire sin partículas pudieran llegar a durar hasta 120 días y siguen haciendo su función. Y los cubrebocas unas horas porque se saturan de humedad.





Ejercicio

En cuanto a los gimnasios, o para el ejercicio. “Cubrebocas para ejercicio definitivamente sí cuando sales a hacer ejercicio o cuando sales a un gimnasio. Se tiene que usar cubrebocas. Ojo, no filtros respiratorios, cubrebocas. Los filtros respiratorios no están diseñados para hacer ejercicio, están diseñados para trabajar con ellos en diferentes ambientes con partículas y riesgos”, enfatiza Israel Diarte.

La etiqueta de gimnasio es utilizar los equipos y limpiarlos con alguna solución desinfectante apropiada para que esté desinfectando, y la siguiente persona que lo utilice lo tome limpio. Obviamente, debe haber distanciamiento entre la gente, número de personas limitado y todos deben utilizar cubrebocas, no filtro respiratorio.

El cubrebocas es una barrera que te va a permitir respirar bien, de forma adecuada, dándole protección a la persona que está a un lado de ti y brindándote a ti un nivel de protección más o menos adecuado. No hay ningún problema, ninguna complicación, ninguna afectación a la respiración por más horas que lo uses. No pasa absolutamente nada por su uso. Usar el cubrebocas es una medida de protección para la persona que está saliendo, pero también es una medida de cortesía para la otra persona que está por un lado de ti, porque automáticamente le estás diciendo que la estás protegiendo de cualquier infección que puedas llevar.



Casos especiales

Para el común de las personas, en el trabajo, la oficina, para andar en la calle, “el filtro respiratorio o mascarilla N95 no es necesario, no brinda mayor protección, el cubrebocas es más que suficiente siguiendo todas las medidas de distanciamiento social, sana distancia, te lavas las manos con frecuencia, usas gel desinfectante, el cubrebocas es suficiente, no requieres filtro respiratorio”, expresa el médico internista.

Las personas con el aparato respiratorio comprometido (EPOC, asma, alergias, etc.) de por sí ya tienen una respiración complicada, estas personas no requieren filtro respiratorio, cubrebocas es otra cosa. El cubrebocas lo puede y lo debe de usar todo el mundo porque no impide la respiración.

“Y hay que recordar, una persona que ya tiene una enfermedad respiratoria, ya sea crónica, o una tos, estornudos, resfriado común, gripe estacional, siempre, siempre ha debido usar cubrebocas, lo que pasa es que no se hacía, no se tiene esa cultura. Esperemos que de aquí en adelante nos quede la cultura del uso del cubrebocas para estos padecimientos”, argumenta el médico internista Irsael Diarte Arellano.



Sin problemas

Por su parte, Cristhian Aldo Muñoz Madrid expresa que el cubrebocas debe de utilizarse siempre que vayamos a tener contacto con otra persona de manera directa.

“Las personas que tienen el aparato respiratorio comprometido (asma, alergias EPOC), algún problema pulmonar o de otra índole, tienen que extremar cuidados de no estar expuestos, ya que son personas de alto riesgo y no necesariamente tienen que andar en las labores de ejercicio y demás acciones, tienen que cuidarse aún más que una persona que no tiene esos riesgos”, manifiesta el coordinador del centro de llamadas COVID-19.

Y agrega que hasta ahorita no ha habido personas que hayan manifestado que tienen algún problema por el uso del cubrebocas.Así como que las personas que tienen algún compromiso pulmonar son personas de alto riesgo que no están yendo a laborar fuera de casa. Según las instrucciones que se tienen: los pacientes con diabetes, hipertensión y una cierta edad establecida mayor de 60 años.