No hay interés de atender salud mental por la pandemia

México.- Entre el 74 y el 80 por ciento de las personas participantes en un sondeo reciente realizado por Debate declaró no pedir ningún tipo de ayuda en torno a sus dudas, sentimientos y emociones negativas vividas por la pandemia.

Una cifra similar a la obtenida en el sondeo realizado por Debate el pasado julio de este año, cuando en un sondeo en línea se obtuvo una cifra de 86 personas por cada 100, quienes manifestaron no solicitar apoyo a su salud mental a algún terapeuta, psiquiatra o médico general.

El experto en psicología social consultado por Debate, Isaac Tomás Guevara Martínez, investigador en la Universidad Autónoma de Sinaloa, opina que son cifras preocupantes, considerando que ya se han desplegado diversos programas de parte del Gobierno en los que ofrecen alternativas de atención psicológica dentro del sistema de salud pública y vía remota.

Pocos cambios en cifras de atención

La pandemia de covid-19 acentuó algunos problemas psicológicos y sentires en la población, como el miedo, la incertidumbre y la angustia, sobre todo en personas que ya presentaban esos síntomas, declaró en un comunicado la Secretaría de Gobernación. Según reporta la institución, el temor a la discriminación y la pena les impide a las personas solicitar ayuda de algún profesional de la salud, ya que de cada 10 personas que tienen algún problema de salud mental, solo dos buscan ayuda especializada y se atienden, según se expone.

Una cifra cercana a la que menciona Segob pudo observarse en la muestra que tomó Debate al realizar algunos sondeos con la población, algo que no parece haber cambiado mucho de julio a agosto.

Si comparamos solamente las respuestas en línea, para hacer más justo dicho análisis, se puede ver que mientras que en julio solo 1.4 personas por cada 10 mencionaron haber buscado ayuda terapéutica; en noviembre, el 25 por ciento dijo que sí lo había hecho, es decir, 2.5 de por cada 10. Aumentó un poco la cifra recientemente, pero no lo suficiente, según opinó el analista social Tomás Guevara Jiménez, “si ha aumentado la población que ha pedido ayuda, pero sigue siendo un crecimiento de la población que no es realmente significativo, es decir, para la cantidad de carga emocional negativa y de sentimientos negativos de la mayoría de la población, creo que el aumento que ha habido en buscar ayuda profesional no está al nivel del daño que se refleja”, destacó.

Sobre las encuestas

La comparativa

Las respuestas dadas en calle están muy cercanas a las respuestas obtenidas en línea y quizá influye solamente el nicho de personas que es posible encontrar en el sondeo cara a cara, comparado con el de en línea.

Información referencial

Debate colocó ambos, el de en línea y el presencial de noviembre, como referencias. En opinión de Guevara, la similitud en las respuestas en línea y presencial hace confiable al sondeo.

Negatividad refleja daño emocional

El daño emocional al que se refiere Tomás Guevara puede observarse en las respuestas a la preguntas número cuatro, donde los participantes de los sondeos en línea responden estar 37 por ciento más negativos en julio, pero este malestar aumenta 11 por ciento en noviembre, con el 48 por ciento de afirmaciones a sentirse más negativos, “la gente se siente emocionalmente negativa, más que hace meses, quizá porque estamos viviendo ahora más el duelo, ahora que estamos regresando, digamos, a la normalidad, más nos damos cuenta de la ausencia de las personas que nos han dejado”, explicó Guevara, quien además noto que de julio a noviembre también han aumentado las emociones, pasando del 33 al 37 por ciento, respectivamente, aunque es visiblemente menor.

Tomás Guevara, además, observó que quizá es un error del instrumento de Debate el medir que la gente se sienta igual, ya que no se especifica si se siente igual de bien o igual de mal que antes, entonces, las respuestas no son relevantes a pesar de que disminuyeron los casos de personas que se sienten igual en noviembre, y son más frecuentes en un 18 por ciento más que en julio (37 por ciento), comparado con noviembre, cuando puntuaron solo el 19 por ciento los participantes en línea. En las respuestas cara a cara del onceavo mes, también es menor que en julio, ya que se obtuvo un puntaje del 22 por ciento en la respuesta “sigue igual”.

Causas en las vivencias familiares

Este sentir negativo, Guevara lo atañe a las vivencias de las personas en torno a la pandemia. La pregunta cinco indaga lo que se vive en las familias de quienes realizaron el sondeo, de modo que lo más relevante a destacar entre sondeos en línea es que más personas tuvieron una crisis familiar recientemente, ya que se pasó del 7 al 10 por ciento de julio a noviembre y además se incrementó la carga de trabajo doméstico, del 8 al 13 por ciento, respectivamente.

“Yo creo que no nos hemos repuesto (emocionalmente) y que eso es parte, precisamente, de esos aspectos que tienen que ver con el daño emocional. Todavía no hemos logrado resolver la crisis que la pandemia despertó dentro de la familia, y también se ve un aumento en la carga de acciones en el hogar. Quiere decir que hay cosas que aparecieron y que tienen que ser afrontadas por los miembros de la familia”, reflexionó el sociólogo. Se debe contar, además, que también aumentó un uno por ciento la carga laboral de las personas en noviembre, respecto a julio.

Hay confianza a pesar de todo

Las emociones negativas en torno a la pandemia, sin embargo, parecen haber bajado. Esto puede indicar la relajación de la población ante el actual semáforo verde, al aumento de salidas de casa por las aperturas de negocios y empresas, así como a factores como la confianza por tener ya muchos la vacunación completa. Esto queda claro en las emociones que las personas experimentaron (pregunta 3), “disminuyó un poco el estado de incertidumbre en la gente que respondió online”, anotó Guevara, ya que, del 13 por ciento de julio, bajó al 10 en noviembre.

Disminuyó también la ansiedad un 3 por ciento respecto a las respuestas en línea de julio, también aumentó el estrés, pasando del 10 al 14 por ciento en noviembre, y bajó el miedo 2 por ciento (pasando del 12 por ciento en julio al 10 por ciento en el último sondeo).

“Ha disminuido el miedo, es claro, por las vacunas. Y ahora, el anuncio de que hay una tercera vacuna hace que el miedo disminuya, igual que la frustración. Pero lo que sí ha aumentado es la tristeza y la ansiedad ante las fiestas de fin de año, porque nos damos cuenta que mucha gente que queremos no estará con nosotros”, mencionó respecto al hecho de que la tristeza aumentó en noviembre un 1 por ciento en el sondeo en línea y 2 por ciento más en el presencial de noviembre.

Se debe promocionar la salud mental

En relación a lo que vive la población, Tomás Guevara comentó que hay reflejo de los programas que se han aplicado para luchar con la pandemia. “Son programas que están dirigidos a recuperar la economía, el empleo, las condiciones materiales de vida y todo, pero creo que se está trabajando poco en la salud emocional”, destacó, comentando que quizá también a la población le falta mostrar interés en recuperar su salud psicológica.

“Estamos de luto, no hemos podido salir de este momento de pérdida, no hemos podido recuperarnos, y no tanto de la pérdida económica, sino de la pérdida emocional”, lamentó, por lo que considera que habría que convencer a la población de atender su salud mental.

“Yo creo que los profesionistas que están en el campo de la salud emocional tienen ahora un gran reto en frente y creo que hay que convencer a la población de que necesita recurrir con personal profesional”, finalizó.

Valoración

Importancia de los expertos en salud mental

Según informó la Secretaría de Gobernación (Segob) durante la pandemia, el trabajo de las y los psicólogos ha sido importante y esencial, ya que muchas personas no están en condiciones de controlar sus emociones, pensamientos y conductas debido las situaciones de cambios y estrés que propicia la emergencia sanitaria, “tomando en cuenta que un correcto estado de salud mental significa completo bienestar físico, mental y social”, durante la pandemia muchas personas viven un desequilibrio emocional y psicológico. De acuerdo con la Segob, las y los psicólogos hacen una tarea fundamental para psicoeducar y contribuir a la alfabetización sobre salud mental, para que cada quien pueda asumir acciones para conservarla de manera funcional.

Cifras recabadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que 450 millones de personas viven con algún trastorno mental o de conducta, de ellos, alrededor de un millón se suicida cada año, y una de cada cuatro familias tiene por lo menos un miembro afectado con algún trastorno mental; “de ahí la relevancia que suponen las personas profesionales de la psicología en la sociedad y pieza clave dentro de los sistemas sanitarios”, recalcó la Secretaría.

Los Datos

Psicólogos en México

Actualmente trabajan en México cerca de 307 mil 592 psicólogas y psicólogos, siete de cada 10 son mujeres. La Segob señala que su labor es importante para paliar los efectos emocionales de la pandemia.

Recursos de ayuda

Si necesita algún consejo o apoyo psicológico, llame a la Línea de la Vida: 800-911-2000 en México. También puede encontrar recursos audiovisuales de salud mental en la página: https://coronavirus.gob.mx/salud-mental/ (Segob.SSA, 2021).

Aceptar apoyo

La estigmatización de los problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad, hace que muchas personas tengan dificultades para solicitar la ayuda necesaria para superarlos (Segob, 2021).