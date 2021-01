"No recomendamos mezclar las vacunas contra el covid-19": Salud Pública de Inglaterra

La jefa del departamento de Salud Pública de Inglaterra advirtió que no se deben mezclar las vacunas anticovid, es decir; si se recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech, no se debería recibir la de AstraZeneca o viceversa.

La jefa de inmunizaciones de Reino Unido, Mary Ramsay dio esta información luego de que se actualizaron las guías de salud en la que sí se decía que la intercambiabilidad de las vacunas sí era "razonable". (Lee también: Doctora es internada en terapia intensiva por alergia a vacuna anticovid de Pfizer en Nuevo León)

Ramsay, en un comunicado dijo que se podrían dar raros casos en los que la segunda dosis de la vacuna no esté disponible o no se sepa con certeza qué vacuna recibió determinado paciente, en estos casos se debe aplicar una segunda dosis de la vacuna disponible, ya que esto sería mejor que no recibirla.

La actualización los lineamientos de las vacunas fue actualizada en Reino Unido el 31 de diciembre de 2020.

La decisión de aplicar una segunda dosis, diferente a la primera debe considerarse sobre todo cuando el paciente corre alto riesgo de no regresar por su vacuna o riesgo inmediato de complicación por coronavirus.

Reino Unido es uno de los países que ha aprobado para su aplicación dos vacunas; la de Pfizer/BioNTech aprobada el 2 de diciembre y la de AstraZenca/Oxford aprobada el 30 de diciembre.

La vacuna de AstraZeneca debe ser aplicada con 28 días de diferencia entre dosis, mientras que la de Pfizer con un mínimo de 21 días.

Por su parte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos recomienda que las dosis nunca deben ser mezcladas ni intercambiadas, ya que esto podría interferir en la seguridad y eficacia de los biológicos.

La vacuna contra coronavirus de Pfizer fue uno de los primeros biológicos en ser aprobados en América del Norte, Medio Oriente y Europa.

Aunque aún no se cuenta con una base de datos regional para contabilizar la aplicación de las vacunas, se ha abierto la plataforma Our World in Data que registra avances diarios de los países en sus campañas de vacunación.

El país que más vacunas ha aplicado es Israel que ha inmunizado al 11.55 por ciento de su población, seguido de Reino Unido que ha inmunizado al 1.47 por ciento. Los demás países en los que se ha comenzado la vacunación no han llegado al uno por ciento de vacunación.

Se espera que la vacunación se acelere cuando más vacunas sean incorporadas a los programas mundiales de inmunización. En total se han aplicado 5.87 millones de vacunas en el mundo, de ellas al menos 2.79 millones de vacunas han sido aplicadas en Estados Unidos.

Luego de USA, sigue China con 1 millón de personas vacunadas con dosis de una vacuna propia creada por SinoPharm.

En el tercer lugar se encuentra Reino Unido al contabilizar 800 mil, según las actualizaciones que se tienen desde el 25 de diciembre.

En lo que respecta a México, el país se ha colocado entre los primeros 10 lugares con más dosis aplicadas con 24 mil 998 aplicaciones de dosis.