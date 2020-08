No todos en México recibirán la vacuna contra el covid-19, según Hugo López-Gatell

Ciuadad de México.-Con una vacuna que está en proceso para concluir con trabajos arduos al rededor del mundo para crear un vacuna efectiva, los nuevos retos será la distribución de la misma, así como quienes serán los primeros en recibirla.

En ese contexto el subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell informó que será la Secretaria de Salud el organismo encargado de definir los criterios para determinar quiénes serán los primeros en recibir la vacuna tras concluir la tercera fase de experimentación donde según el laboratorio encargado, para noviembre de 2020 terminaría la experimentación.

En referencia al acceso de la vacuna, López-Gatell detalló la importancia de que sea universal para que todas las personas que la requieran, pues el gobierno de México se ha comprometido en la forma en la forma que se garantiza la protección de la salud como se marca en el artículo 4.

Pese a que explicó a que no toda la población recibirá la vacuna, si la recibieran, trabajadores de salud, adultos mayores y aquellas que padecen alguna enfermedad crónica siendo estos uno de los sectores más vulnerables de la población.

Por contrario a la demás población los esquemas en que serán aplicada la vacuna, luego de que la evidencia científica muestre información sobre el tipo de protección que se les brindará.

Así también explico que el esquema aún está por definirse cuando se tena información de la protección que tendrá esta o cualquier otra vacuna, dado que no todas las vacunas protegen para lo mismo donde existen 4 tipos de protección siendo, contra la infección, contra la enfermedad, contra enfermedades graves y la transmisión por que hasta que no estén los resultados de la fase tres y otros adicionales no se definirá el esquema de vacunación.

Donde confirmó la Secretaria de Salud es la responsable de definir el esquema un grupo especializado en materia de inmunizaciones y el programa nacional de vacunación que serán establecidos en su momento.

