Novavax anuncia el inicio del ensayo de su vacuna Covid-19 en los Estados Unidos

Maryland.- Novavax, anunció hoy el inicio de PREVENT-19, su estudio fundamental de fase 3 en los Estados Unidos y México para evaluar la eficacia, seguridad e inmunogenicidad de NVX-CoV2373, el candidato a vacuna Covi-19 de la compañía.

El ensayo se basa en la investigación de los estudios de fase 1/2 que demuestran que la vacuna provocó una sólida respuesta inmunitaria, generó anticuerpos altamente neutralizantes contra el virus y, en general, fue bien tolerada.

Con la pandemia de Covid-19 en todo el mundo, este ensayo es un paso fundamental en la construcción de la cartera global de vacunas seguras y eficaces para proteger a la población mundial, dijo Stanley C. Erck, Presidente y Director Ejecutivo, Novavax.

Continuó: “Agradecemos a nuestros colegas y socios que continúan trabajando con nosotros para avanzar con urgencia en nuestros procesos de fabricación a escala comercial, y estamos agradecidos por el arduo trabajo y la asistencia de Operation Warp Speed, la FDA y el gobierno de México en este programa ".

No puede causar Covid-19 ni puede replicarse, es estable entre 2 ° C y 8 ° C y se envía en una formulación líquida lista para usar que permite la distribución utilizando los canales estándar de la cadena de suministro de vacunas.

PREVENT-19 se lleva a cabo con el apoyo de los socios de Operation Warp Speed, incluido el Departamento de Defensa y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), parte del Institutos Nacionales de Salud (NIH), y Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA), parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS).

La Oficina del Subsecretario de Preparación y Respuesta. BARDA también proporciona hasta$ 1.6 mil millones debajo de Departamento de Defensa acuerdo.

La compañía también está llevando a cabo actualmente un gran estudio clínico fundamental de fase 3 en el Reino Unido (Reino Unido), un estudio de seguridad y eficacia de fase 2b en Sudáfrica, y un ensayo de fase 1/2 en curso en Australia.

Se esperan datos de estos ensayos a principios del primer trimestre de 2021, aunque el tiempo depende de las tasas de transmisión en las regiones.