¿Nueva amenaza? Un coronavirus de los cerdos tendría capacidad de infectar a los humanos

Un coronavirus porcino que ha infectado desde hace años a cerdos en China podría estar listo para dar el salto a los humanos, indican investigadores de la Universidad de Carolina del Norte. Este coronavirus ocasiona en los cerdos un síndrome de diarrea aguda porcina (SADS-CoV) se detectó desde el 2016 en China en múltiples ejemplares de ganado porcino.

El coronavirus porcino tiene la capacidad de replicarse en las células del hígado, intestinos y las vías respiratorias de los humanos, de acuerdo a pruebas realizadas en laboratorios de la Universidad de Carolina del Norte. El resultado fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences el pasado 12 de octubre.

Se ha encontrado también que este tipo de coronavirus en los cerdos resulta particularmente letal para los cerdos pequeños y aunque pertenece a la misma familia que el SARS-CoV-2, el que ocasiona la enfermedad Covid-19 en humanos, el SADS-CoV un alfacoronavirus, pero también es distinto a los alfacoronavirus HCoV-229E y el HCoV-NL63 que producen el resfriado común en los humanos.

"Aunque muchos investigadores se enfocan en el potencial emergente de los betacoronavirus como el SRAS [el síndrome respiratorito río agudo severo] y el SROM [síndrome respiratorio de Oriente Medio], en realidad los alfacoronavirus podrían ser unas preocupaciones igual de prominentes (o incluso más) para la salud humana, dado su potencial de saltar con rapidez entre las especies", advirtió en un comunicado de prensa de la UNC el coautor del estudio, Ralph Baric, profesor de epidemiología de la Facultad de Salud Pública Global Gillings de la universidad.

Los investigadores de la UNC indicaron que la presencia del nuevo coronavirus que produce la enfermedad Covid-19 en humanos es un recordatorio de que muchos otros virus que están presentes en los animales pueden dar el salto a los humanos y causar enfermedades graves.

Caitlin Edwars, autora del estudio de la UNS indicó que el SADS-CoV proviene de la familia de coronavirus de los murciélagos llamados HKU2 que tiene distribución mundial.

La investigadora dijo que es imposible saber con exactitud si el SADS-CoV podría dar el salto para infectar a los humanos pero que debido al alto rango de huéspedes que son portadores, demuestran que el riesgo potencial de eventos futuros de emergencias en poblaciones humanas y animales.

Hasta el momento se desconoce de dónde provino el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) pero se cree que puede estar estrechamente relacionado con el virus de una especie de murciélago que pudo dar el salto Inter especie para infectar a las células humanas.

Esta enfermedad ha dejado más de 40 millones 612 mil 44 casos acumulados de personas infectadas y más de un un millón 100 mil muertes.

Hasta el momento no se tiene una vacuna aprobada o tratamiento específico para el control de la pandemia que día a día sigue incrementando el número de muertos e infectados.