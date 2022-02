Nueva variante de VIH desarrolla 3 veces más rápido; circula en Países Bajos

Una nueva variante del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) que lleva ya años circulando en Países Bajos hace que se desarrolle el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) hasta tres veces más rápido.

Esta variante de VIH circula de manera silenciosa por Países Bajos, pero sigue siendo receptiva al tratamiento indicado hasta ahora.

De acuerdo al Programa Conjunto de las Naciones Unidas del VIH/SIDA alertó que las personas que son portadoras de esta nueva variante experimentan el doble de disminución del sistema inmune.

En un comunicado, la ONUSIDA explicó que debido a la cantidad de personas en el mundo que tiene la infección, se impulsa la propagación del virus y se hace más potencial la aparición de nuevas variantes.

Eamonn Murphy, director ejecutivo adjunto de programas de ONUSIDA, dijo que el estudio en el que se encontró la nueva variante fue realizado por el Instituto del Big Data de la Universidad de Oxford, fue el primero en descubrir esta variante del subtipo B del virus.

VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. Daña su sistema inmunitario al destruir un tipo de glóbulo blanco que ayuda a su cuerpo a combatir las infecciones. Esto lo pone en riesgo de sufrir infecciones graves y ciertos tipos de cáncer.

El VIH se puede propagar de diferentes formas:

A través de relaciones sexuales sin protección con una persona con VIH. Ésta es la forma más común de transmisión

Compartiendo agujas para el consumo de drogas

A través del contacto con la sangre de una persona con VIH

De madre a bebé durante el embarazo, el parto o la lactancia

Los primeros signos de infección por VIH pueden ser síntomas similares a los de la gripe:

Fiebre

Escalofríos

Sarpullido

Sudores nocturnos

Dolores musculares

Dolor de garganta

Fatiga

Ganglios linfáticos inflamados

Úlceras en la boca

Estos síntomas pueden aparecer y desaparecer en un plazo de dos a cuatro semanas. Esta etapa se llama infección aguda por VIH.

Si la infección no se trata, se convierte en una infección crónica por el VIH. A menudo, no hay síntomas durante esta etapa. Si no se trata, eventualmente el virus debilitará el sistema inmunitario de su cuerpo. Entonces la infección avanzará a sida.

