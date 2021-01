Nueva variante de coronavirus SARS-CoV-2 no es más letal: Alejandro Macías

Es probable que la nueva variante de coronavirus SARS-CoV-2 ya se haya encontrado desde antes México, dijo el infectólogo Alejandro Macías, por lo que hay que tener cuidado, agregó.

El doctor Alejandro Macías estuvo a cargo del manejo de la influenza en el 2010 y se ha convertido en una referencia de consulta durante la pandemia de SARS-CoV-2 en México y generalmente actualiza información importante a través de sus redes sociales.

Agregó que la mutación de la nueva variante de Covid-19 no depende de una mutación, sino de varias y este se comporta de un modo más distinto al SARS-CoV-2, por eso crea infecciones más rápido.

Comentó que para poder ganarle al virus se debe ganarle a esta cepa y evitar que saturen los los sistemas de salud. El especialista dijo que los meses de enero y febrero serán los más difíciles y complicados ya que los coronavirus son virus invernales y que los contagios no bajarán hasta que suba la temperatura.

Recalcó que la nueva cepa de SARS-CoV-2, cuyo primer caso se detectó en Londres a mediados de diciembre de 2020, no es más grave sino que es más virus. Estudios preliminares indicaron que la nueva mutación puede ser hasta 70 veces más infecciosas y se ha convertido en la cepa predominante en Reino Unido tras los tres meses de haber sido detectada.

La nueva cepa conocida como B117 se ha extendido ya a diversos países del mundo y en México ya se ha detectado el primer caso de un paciente con la nueva cepa y se tiene uno más sospechoso.

Respecto a las reinfecciones por coronavirus SARS-CoV-2, Alejandro Macías dijo que estas son improbables y que el término se ha exagerado. Señaló que existen evidencias comprobadas que indican que los pacientes que han sido infectados con Covid-19 tienen inmunidad por al menos seis meses y en algunos casos por años. Aclaró que las reinfecciones son excepcionales.

"Se ha dicho mucho que de que la gente se infecta una, dos y tres veces y que de las reinfecciones, pero se ha exagerado con eso. La verdad es que esta enfermedad deja inmunidad la inmensa mayoría de las veces, aunque no se sabe por cuánto tiempo", dijo el excomisionado para la influenza. (

Dijo que probablemente los casos tomados como reinfecciones, son pacientes que presentan secuelas y que son confundidos con una reinfección.

“Hay síndrome de post COVID a veces esas personas confunden eso con una reinfección, pero el virus ya no está (…) dices que ‘me dio el virus y me lo detectaron y luego me volvió a dar y me lo volvieron a detectar”.