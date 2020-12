Nuevas variantes de coronavirus siguen apareciendo

Culiacán, Sinaloa.- Una nueva mutación del virus SARS-CoV-2 fue identificada en el sudeste de Inglaterra, según anunciaba en días recientes el Gobierno de Reino Unido a través de su portal con información del Instituto de Salud Pública de esa nación (https://www.gov.uk/).

Este nuevo cambio en la estructura del virus es preocupante, ya que en las áreas donde se ha identificado hay también una alta incidencia de nuevos casos de COVID-19.

La variante, denominada VUI– 202012/01, presenta una mutación en la proteína spike, misma que el virus usa como llave de entrada a las células, que al parecer le confiere al virus una mayor capacidad infecciosa, de manera que se esparce más fácilmente, por lo que el Reino Unido ha recomendado continuar con el lavado de manos, el uso de cubrebocas y limitar el número de contacto con otras personas.

Científicos e investigadores no se sorprenden ante estos cambios, ya que los virus ARN, como el coronavirus, tienen altas tasas de mutación, y desde su surgimiento ha estado cambiando, formando diferentes linajes.

Los distintos linajes del virus

Un grupo de investigadores de Arabia Saudita, dirigidos por Qingtian Guan, ha analizado un total de 21 mil 789 genomas completos del SARS-CoV-2, tomados de la base de datos GISAID, y han definido un total de cinco linajes o clados principales del virus alrededor del mundo, basándose en las diferencias genéticas encontradas que ocasionan cambios estructurales en el virus.

Si consideramos que los coronavirus que circulan actualmente tuvieron un ancestro común que originó la pandemia, un clado sería una variación que ha originado una nueva rama en el árbol filogenético (o árbol familiar) del SARS-CoV-2, esto ocurre porque, al replicarse en las células humanas durante la infección, el virus no genera copias exactas de su genoma, se equivoca, originando copias de virus que en su mayoría no tienen diferencias estructurales o funcionales de su cepa original, pero con el tiempo los cambios se van acumulando hasta estabilizarse y originar diferencia relevantes o nuevos linajes del virus.

Guan describe que hubo 11 eventos de mutación importantes que definieron los cinco clados principales que ahora circulan en el globo: G614, S84, V251, I378 y D392.

La variante más eficiente

De acuerdo con Guan, la variante más exitosa ha resultado ser la G614, que se detectó por primera vez el 28 de enero y ahora es dominante en los genomas muestreados a nivel mundial. Los investigadores, además, señalan que su porcentaje ha aumentando a nivel mundial desde Europa a América del Norte, Oceanía y luego a Asia.

Este patrón demuestra que la transmisión viral es eficiente, y se presume que ha sido debido a los viajes intercontinentales que en un inicio y durante la pandemia no han tenido muchas restricciones, lo que ha permitido que el virus se propague a lugares distantes en un periodo corto de tiempo.

Esta observación refuerza la importancia de reducir los viajes internacionales, imponer restricciones al comienzo de las pandemias e imponer un distanciamiento social para contener la propagación mundial de virus, destacan los científicos en su artículo nombrado «Un código de barras genético para monitorear la distribución global de diferentes clados del SARS-CoV-2 durante la pandemia de COVID-19» (A genetic barcode of SARS-CoV-2 for monitoring global distribution of different clades during the COVID-19 pandemic).

La distribución de linajes es diferente

Qingtian destaca que han observado una distribución distinta de los principales clados en diferentes partes del mundo, a la vez que han observado una disminución en la diversidad genética del virus a lo largo del tiempo después de la diseminación.

El clado G614 representa el 71.14 por ciento de todas las secuencias virales estudiadas; seguido de S84, con un 10.85 por ciento de representación;V251, con 7.66 por ciento; D392, con el 1.03 por ciento, y I378, con el 1.70 por ciento. El 7.6 por ciento de secuencias restante no se asignó a un clado principal.

El clado G614 está ampliamente distribuido a nivel mundial; mientras que el clado S84 representa el 17 por ciento de los genomas muestreados de América del Norte y el 16 por ciento de los de Oceanía.

Los investigadores señalan que las variantes del estudio no representan toda la variabilidad genética del virus, pero dan una idea de cómo se ha distribuido el virus, arrojando luz sobre las variantes más exitosas desde que inició la pandemia.

Dos mutaciones de coronavirus

además de la mutación en Reino Unido, otra ha sido detectada en África en días recientes; ambas tienen distintos orígenes, pero en los dos casos se trata de mutaciones del dominio de la proteína spike (Dr. Emma Hodcroft. Twitter: @firefoxx66).

Nueva mutación de coronavirus en Inglaterra

Kemp y sus colaboradores, en el artículo «Emergencia y transmisión recurrentes por una deleción de la proteína spike del SARS-CoV-2 H69 /V70» (Recurrent emergence and transmission of a SARS-CoV-2 Spike deletion H69/V70), comentan que la nueva mutación se muestra en diferentes variantes del virus. Necesitan investigar más al respecto.

Mutaciones

Todos los virus, incluido el SARS-CoV-2, cambian con el tiempo. Las cepas de SARS-CoV-2 que infectan a los visones, que posteriormente se transmiten a los humanos, pueden haber adquirido combinaciones únicas de mutaciones.

Para comprender completamente el impacto de mutaciones específicas, se requieren estudios de laboratorio avanzados. Estas investigaciones llevan tiempo y se realizan en estrecha colaboración entre diferentes grupos de investigación (OMS, 2020).