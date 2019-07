Nuevo análisis sanguíneo podría detectar cáncer 10 años antes

Estados Unidos.- Un nuevo análisis de sangra podría identificar cualquier tipo de tumor cancerígeno 10 años antes de que este se forme, la prueba podría estar disponible en al menos dos años, está siendo desarrollado por el Centro de Combate de Cáncer Sloan Kettering, en los Estados Unidos.

Es llamado "biopsia líquida" y tiene la capacidad de estudiar el ADN de la sangre para prever los daños eventuales por tumores.

La biopsia líquida ya habría sido utilizada en 161 pacientes a quienes se le detectaron cáncer en pulmones, próstata y mama con resultados de 90 por ciento de acierto y para los tipos de cáncer difíciles de detectar se acertó en el 55 por ciento de los casos.

La prueba busca desarrollarse y aplicarse como un método de rutina, parecido a los que se realizan para detectar el colesterol y la presión arterial alta, de concretarse la prueba se espera que las muertes por cáncer disminuyan en 50 por ciento.

Grail, la empresa que actualmente desarrolla este tipo de pruebas es financiada por Bill Gates, de Microsoft y Jeff Bezos de Amazon. Se espera que las pruebas para la llegada al mercado se hagan este año 2019.

¿Qué es el cáncer?

El cáncer comienza en las células, que constituyen los ladrillos del cuerpo. Normalmente, el cuerpo forma células nuevas a medida que se necesitan para reemplazar a las células envejecidas que mueren. Algunas veces, este proceso no resulta ser el esperado. Crecen células nuevas que no son necesarias y las células envejecidas no mueren cuando deberían. Estas células adicionales pueden formar una masa llamada tumor.

El cáncer no es solo una enfermedad, sino varias. Existen más de 100 tipos de cáncer. La mayoría de éstos se nombran por su lugar de origen.

Cómo se detecta en la actualidad

Algunos de los exámenes comunes son: