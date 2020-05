Nuevo estudio pone en duda eficacia de cloroquina e hidroxicloroquina contra el Covid-19

Estados Unidos.- Un nuevo estudio clínico realizado por la Federación de Sociedades Americanas de Biología Experimental (Faseb) encontró nuevas evidencias de que medicamentos como la podrían no ser tan efectivos contra el nuevo coronavirus.

De acuerdo al artículo publicado en la revista de la Faseb "The Faseb Journal", explica que "Actualmente no hay tratamientos probados o aprobados para la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID ‐ 19). Los primeros informes anecdóticos y los datos limitados in vitro condujeron a una absorción significativa de hidroxicloroquina (HCQ) y, en menor medida, cloroquina (CQ), para muchos pacientes con esta enfermedad. Como un número cada vez mayor de pacientes con COVID ‐ 19 son tratados con estos agentes y se acumula más evidencia, continúa sin haber datos clínicos de alta calidad que muestren un beneficio claro de estos agentes para esta enfermedad".

En artículo refiere que tanto la hidroxicloriquina como la cloroquina tienden a causar efectos cardíacos secundarios graves en algunas personas cuando se combinan con otros agentes, también indica que los potentes inmunomoduladores de estos medicamentos, que respaldan su uso como terapia contra el Covid-19, puede socavar su utilidad en el contexto del tratamiento de esta infección viral respiratoria.

Los especialistas se refieren específicamente al impacto de la hidroxicloroquina en la producción de citocinas y la supresión de la presentación de antígenos puede tener consecuencias inmunológicas que obstaculizan las respuestas inmunitarias antivirales innatas y adaptativas para pacientes con COVID-19.

Los especialistas de Faseb indicaron que dados estos hechos y la creciente incertidumbre sobre estos agentes para el tratamiento de COVID ‐ 19, está claro que, como mínimo, se necesita una planificación y recopilación de datos de ensayos clínicos aleatorios para comprender qué papel pueden tener estos agentes en esta enfermedad.

