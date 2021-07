Nuevo estudio prueba que vacuna china de Sinovac es efectiva

Sinaloa.- El miércoles llegaron 1 millón de vacunas CoronaVac de la farmacéutica china Sinovac a México. Ante personas que se han mostrado escépticas sobre la efectividad de las vacunas chinas, un nuevo estudio científico da mayor claridad sobre un mar de desinformación que circula, sobre todo en redes sociales.

La investigación se llevó a cabo en Chile de febrero pasado al 1 de mayo, publicó el New England Journal of Medicine el pasado 7 de julio, se revisó la efectividad de la citada vacuna en 10.2 millones de personas.

Entre aquellos que estuvieron totalmente inmunizados, la efectividad fue de un 65.9 por ciento para prevenir contagios por covid-19 y de un 87.5 por ciento para la prevención de hospitalizaciones, así como de un 90.3 por ciento en la prevención de internación en la Unidad de Cuidados Intensivos, mientras que tuvo un 86.3 por ciento de efectividad en la prevención de covid-19 relacionado con fallecimientos. Inclusive, el estudio científico arrojó mejores resultados que los dados a conocer por la OMS anteriormente sobre la misma vacuna.

Desinformación

En total, 33 países también usan la vacuna CoronaVac, de Sinovac, por ejemplo, Colombia, Uruguay, Chile, Egipto, Tailandia, Brasil, Filipinas, de acuerdo con el rastreador de Vacunas Anticovid-19 de la Universidad McGil, en Canadá, basado en información oficial de Gobiernos y agencias de salud.

Algunos youtubers han desestimado la efectividad de vacunas como Sinovac ante las restricciones de algunos países europeos que no han aprobado esta vacuna para la entrada de turistas, sin embargo, esto no prueba que esta vacuna no sea efectiva y puede desinformar a algunos sectores de la población sobre la importancia de la vacunación para bajar los contagios y muertes, sobre todo de personas más vulnerables física y socialmente.

Ciertos países han dispuesto restricciones de viaje y otros no, como, por ejemplo, México; y algunos, como Estados Unidos, no están solicitando un certificado de vacunación anticovid ni una vacuna específica para permitir la entrada, sino que desde el 26 de enero todos los pasajeros mayores de 2 años que ingresen a Estados Unidos vía aérea deben mostrar una prueba viral covid-19 negativa realizada durante tres días antes previos al viaje, de acuerdo con la embajada y consulados de EUA en México.

Esta vacuna contiene virus inactivados y, gracias a que sus requisitos de almacenamiento son muy sencillos, su manejo es muy fácil y se adapta especialmente a los entornos de bajos recursos.

El Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE) de la OMS también ha finalizado su examen de la vacuna. Tras analizar toda la evidencia disponible, la OMS recomienda administrar la vacuna a los adultos de 18 años o más, con una pauta de dos dosis separadas de dos a cuatro semanas entre sí. De acuerdo con los datos sobre eficacia, esta vacuna previene la covid-19 sintomática en el 51 por ciento de los vacunados y evitó la enfermedad grave y la hospitalización en el 100 por ciento de los individuos incluidos.

¿Es eficaz la vacuna?

En un gran ensayo internacional de fase III realizado en Brasil se observó que la administración de dos dosis de esta vacuna, separadas por un intervalo de 14 días, protege con una eficacia del 51 por ciento contra la infección sintomática por el SARS-CoV-2; en cuanto a la prevención de la covid-19 grave y de la hospitalización a los 14 días de administrar la segunda dosis, la eficacia de la vacuna fue del 100 por ciento.

Covax

El pasado 1 de junio, la Organización Mundial de la Salud validó el uso de emergencia de la vacuna CoronaVac.

La OMS ha validado hoy el uso de emergencia de la vacuna CoronaVac contra la covid-19 que fabrica la empresa farmacéutica Sinovac, cuya sede se encuentra en Pekín (China). Así, los países, los donantes, los organismos de adquisición y las comunidades tienen la garantía de que esta vacuna cumple las normas internacionales de inocuidad, eficacia y fabricación.

“Instamos a los fabricantes a participar en el Mecanismo Covax, a intercambiar sus conocimientos y sus datos y a contribuir a controlar la pandemia”.

Para que una vacuna se pueda suministrar a través del Mecanismo Covax, debe estar incluida en la lista de la OMS de uso en emergencias. Además, la inclusión en dicha lista permite que los países agilicen el proceso de autorización de la importación y la administración de las vacunas contra la covid-19.

¿Por qué confiar en esta vacuna?

Ante la duda de diversas personas que han mostrado su rechazo a la vacunación, la Organización Mundial de la Salud ha informado que antes de incluir cualquier vacuna en la lista de emergencia para ser usada a nivel mundial se evalúa su calidad, su toxicidad y su eficacia, así como los planes de gestión de riesgos y la viabilidad, como analizar la cadena de frío que debe tener para llegar correctamente a su destino.

Para los escépticos, la OMS ha informado a la población en general que la verificación de vacunas las lleva a cabo un equipo específicamente dedicado a ello que integran expertos en reglamentación de todo el mundo y un Grupo Consultivo Técnico que se encarga de evaluar los riesgos y los beneficios y de emitir un dictamen independiente en caso de que se decida incluir a una vacuna en la lista para uso de emergencia.

En el caso de la vacuna CoronaVac, de la farmacéutica china Sinovac, la evaluación de la OMS incluyó incluso inspecciones en los laboratorios de fabricación en su sede en Pekín, China.

Para entender...

Las aprobadas

Hasta el momento, existen 19 vacunas aprobadas por organismos reguladores en diversos países; antes de ello, deben pasar por tres fases de estudio.

De acuerdo con el seguimiento de vacunas que realiza el Departamento de Epidemiología y Bioestadísticas de la Universidad McGil, en Canadá, de las aprobadas, la más común y que ya fue palomeada para su uso en 117 países es la de Oxford-AstraZeneca; de allí le sigue la de Pfizer, aceptada en 91 naciones; posteriormente está Sputnik 5, de Rusia, que puede ser usada en 69 países; seguida de la china BBIBP-CorV, de Sinopharma, aprobada en 56 países.

Existen 39 vacunas en fase tres que aún no se aplican a la población en general, por ejemplo, la cubana Soberana Plus, que en esta fase se aplicó a más de 44 mil personas objetos de estudio, aunque los resultados no se han publicado ni compartido con la comunidad científica internacional; en estudios de fase dos están 49 vacunas, en fase 1 hay 35 y 5 vacunas más ya no progresaron. Fuente: covid19.trackvaccines.org .

