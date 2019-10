Nuevo tratamiento contra la diabetes que ayuda a bajar de peso

México.- Un nuevo tratamiento contra la diabetes comenzará a aplicarse en México. Este tratamiento ayudará a los pacientes con diabetes a regular el peso corporal. El anuncio de la implementación de esta nueva terapia fue realizada por el jefe del departamento de endocrinología del Hospital del Hospital General de México Valentín Sánchez.

El especialista dijo que se implementará la molécula Semaglutida que ayuda a regular la función del páncreas, el órgano del cuerpo que regula la producción de insulina. Este método ha resultado más eficaz que el uso de insulina en pacientes con diabetes tipo 2.

La molécula fue aprobada hace tres meses. Se inyecta de manera semanal y actúa sobre el sistema nervioso central para regular el apetito y con ello ayudar a bajar de peso, uno de los factores importantes para el control de la diabetes y evitar sus complicaciones. Ademas, esta molécula ayuda a disminuir las complicaciones cardiovasculares y la hiperglucemia.

El doctor indicó que en México sólo el 25 por ciento de los pacientes diagnosticados con diabetes están controlados mientras que el 75 por ciento tienen altor riesgo de sufrir complicaciones.

También resaltó que el 80 por ciento de los pacientes con diabetes en México padecen sobrepeso u obesidad, por lo que el medicamento ayudaría a tener una atención integral al problema de la diabetes.

La diabetes

La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consume. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre.

De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social cada hora se diagnostican 15 nuevos casos de diabetes en México y tan sólo en sus clínicas se atienden a 4.2 millones de personas con diabetes y la enfermedad se localiza en la segunda causa de fallecimiento solo debajo de las enfermedades cardiovasculares y la primera causa de pensión por invalidez.