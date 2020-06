OMS: Aplicación de pruebas masivas de detección Covid-19 no es recomendable en México

México.-Derivado de la pandemia los llamados test de dirección Covid-19 se han popularizado causando que miles de pruebas fueran realizadas, ignorando el objetivo de las mismas.

Si bien la utilización de pruebas Covid-19 para la detección durante la pandemia son de gran ayuda para identificar los casos positivos, no es recomendable utilizaras de manera masiva, señaló el asesor internacional de Emergencias de la Salud de la OMS, Jean Marc Gabastou, durante el seminario virtual sobre Covid-19 organizado por el Instituto Nacional de Salud Pública.

El problema recae en que la aplicación de pruebas serológicas aquellas que detectan anticuerpos en la sangre mismos que se desarrollan después de siete días según a la información publicada en Xataca, hace que la aplicación de pruebas antes del tiempo de desarrollo sean inútiles

.

Aplicación que sería imposible dada la enorme extensión territorial del país en comparación a países más pequeños en los se puede actuar de dicha medida.

"Nuestra Organización no está a favor o no recomienda pruebas masivas en un país tan inmenso, tan complejo y tan diverso como México… no estamos en una Isla del Caribe, en la cual, eventualmente podemos tener acceso a toda la población, pero sí estamos totalmente conforme con las iniciativas ad hoc en los recintos y lugares de riesgo como la Ciudad de México lo está planteando”, explicó.