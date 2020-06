OMS actualiza lineamientos para evitar Covid-19

México.- El tipo de transmisión de Sars-Cov-2 que es el virus que origina el Covid-19 se puede dar a través de tres mecanismos de transmisión: a través de gotas que expulsa el cuerpo humano al hablar, toser o al estornudar. Con el contacto, superficies contaminadas o inoculación (ojos, nariz, y boca). Y el tercero, aerosoles informó, Alethse de la Torre Rosas, directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida. Integrante del equipo científico del gobierno federal en temas de infectología y salud pública.

“Tienen peso tal, un tamaño mayor a cinco micras, que lo que van a hacer es que no queden suspendidas en el aire, estas gotitas van a caer, ahorita que yo estoy hablando estoy generando gotas que van a caer alrededor, pero como me mantengo a una sana distancia, estas gotas no entran en contacto con todos ustedes ni con mis compañeros”, expuso. Para hacer eficientes sus mecanismos de transmisión de da en un contacto estrecho menor de un metro, dijo.

Durante la conferencia diaria en Palacio Nacional, De la Torre, habló sobre cuánto tiempo puede durar el virus en las superficies, la experta mencionó que eso dependen de factores como; la temperatura, humedad, de la porosidad de las mismas superficies. En lo que se ha estudiado, destacó que se ha visto que puede durar desde horas hasta incluso varios días.

“Lo importante de recordar aquí, es que el virus en esta superficie, no va a transmitirse directamente a la persona, no se va a transmitir a través de mi piel, pero si yo tocó estas superficies y después me auto inoculo, es decir, tocó mis ojos, mi nariz, mi boca, en esa circunstancia si puedo estar llevando, potencialmente el virus de esta superficie a hacía estas áreas de entrada a mi cuerpo”, señalo.

En cuanto a la probabilidad de contagio, dijo que depende de varios factores. En el caso de las gotas se refirió a que tantos virus es capaz una persona que tiene la infección de transmitir, lo que se conoce como secreción viral.

“No todas las personas, y esto se conoce para Sars-Cov-2 pero también para otros virus respiratorios, tienen la capacidad de estar transmitiendo la misma cantidad de virus y algunas personas que se llaman súper excretores y que van a generar una mayor cantidad de excreción viral, es algo que no podemos identificar a simple vista”, mencionó. De ahí que mencionará que todas las medidas de precaución basadas en la transmisión se basan en nuestros riesgos de exposición, no se tratan de identificar a este tipo de población.

Expuso que ya se han hecho estudios, en los que se han tomado muestras de secreciones de pacientes con Sars-Cov-2, en diferentes tiempos y días del avance de su enfermedad y se ha encontrado que se pueden dar muestras positivas, inclusive semanas después de haber iniciado los síntomas. “Cuando se identifica cuántos de estos virus son viables, es decir; son capaces de transmitir la infección, esto no se da más allá del día octavo”, dijo.

Destacó que esta transmisión por gotas, depende también de los síntomas, alguien que tenga tos y estornudos es más factible que esté produciendo una mayor cantidad de gotas y que por lo tanto si hay personas a su alrededor, estas gotas estén en contacto con dichas personas o que, al producir más gotas, el ambiente alrededor del que se encuentra, tenga mayor probabilidad de estar en esas superficies.

Habló de un estudio hecho por la OMS en el que se siguieron a 91 personas que fueron contactos de personas sin síntomas y de estos ninguno desarrollo la infección, es decir, no hubo casos secundarios, lo que significa que la posibilidad de transmisión a través de estas personas que se encuentran asintomáticas o pre sintomáticas es muy baja. En otro estudio, esta posibilidad fue menor al siete por ciento, dijo.

Respecto a el contacto, fue muy clara:

entre más cercano el contacto sea con las otras personas, entre más tiempo duremos, pues mayor será la probabilidad, simplemente por tiempo de exposición de estas gotitas de que nos podamos infectar

Sobre las recomendaciones a las diferentes poblaciones, explicó que se dividen en tres bloques. El primero que se refiere a la evidencia para el personal de salud, lo que es fundamental pues el equipo de protección personal dependerá de las actividades del entorno y la transmisión del virus.

“Sí la exposición es de contacto, te recomiendan los guantes, las batas largas que pueden ser desechables o de algodón, tanto México como la Organización Mundial de la salud, así lo recomiendan”. Los overoles no se recomiendan porque al quitarse debe hacerse de una manera adecuada para evitar el contagio.

El uso de la mascarilla quirúrgica se recomienda para áreas administrativas, en las que no es posible guardar una sana distancia.

El cubre bocas en uso comunitario se considera en varios factores. Uno es uso comunitario, cuando la persona tiene síntomas de infección respiratoria y no pueda quedarse en su casa, deberá usarlo obligatoriamente con el fin de proteger a los demás.

Si la ocupación de la persona requiere de contacto estrecho con muchas personas, como alguien que trabaja en un mercado, evidentemente pertenece a un grupo que deberá poner atención. También el grupo de personas con comorbilidades, enfermedades y aquellas personas que estén imposibilitadas de guardar la sana distancia.