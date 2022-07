OMS desaconseja tratar la covid con colchicina o con fluvoxamina

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconsejó hoy tratamientos contra la covid basados en la colchicina (un fármaco contra la gota) o con fluvoxamina (un antidepresivo), pese a que estaban generando "creciente interés" por su fácil acceso y el bajo precio de estos fármacos en muchos mercados.

Usar estos dos tratamientos en casos leves o moderados de covid no es recomendable "al no existir suficiente evidencia de mejora en los pacientes", e incluso haber "daños potenciales" en los sujetos, subrayó un panel internacional de expertos de la OMS en una guía que se publica hoy en la revista BMJ (antiguo British Medical Journal).

La recomendación se lanza tras estudiar los resultados de tres controles aleatorios (en 2.000 pacientes en el caso de la fluvoxamina y en más de 16.000 para la colchicina).

En estos controles no se han identificado reducciones en el número de pacientes que requieren hospitalización o ventilación mecánica, mientras que existe "incertidumbre sobre los efectos que los fármacos tienen en el organismo", señalaron.

Con anterioridad, expertos de la OMS habían recomendado el uso de tratamientos contra la covid con nirmatrelvir, ritonavir, sotrovimab, remdesivir, molnupiravir, corticoesteroides e IL-6.

Sin embargo, habían rechazado la utilización de plasma convaleciente, ivermectina e hidroxicloroquina, otros fármacos que en anteriores fases de la pandemia fueron considerados como posibles tratamientos contra la covid.