OMS pide prepararse ante una eventual pandemia por coronavirus

Ginebra, Suiza.- La Organización Mundial de la Salud indica que hasta el día de hoy se han identificado 77 mil 42 casos de Covid-19 (coronavirus) tan sólo en China y el virus ha causado 2 mil 445 fallecimientos.

Fuera de China continental se han presentado mil 769 casos de Covid-19 en China con 17 fallecidos. En las últimas 24 horas China ha reportado 892 nuevos casos.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que el mundo debe enfocarse primeramente en contener el virus "mientras hacemos todo lo posible para prepararlos ante una posible pandemia".

Tedros Adhanom Ghebreyesus aclaró que por el momento el coronavirus no es una pandemia y agregó: "No vemos propagación global sin control y no vemos enfermos graves y muertes a gran escala" "¿Tiene potencial de pandemia? Absolutamente. ¿Estamos ahí ya? Creemos que no todavía".

La OMS indicó que se muestra su preocupación por "los casos que no presenten un vínculo epidemiológico claro, como por ejemplo antecedentes de viajes a China o contacto con un caso confirmado".

Dijo también sentir preocupación por la expansión del coronavirus en países con sistemas de salud públicos débiles, como el caso de Irán, donde ya se han presentado 18 casos de coronavirus y cuatro víctimas mortales.

Miles de personas se encuentran en cuarentena alrededor del mundo. EFE/EPA/ANDREA FASANI

Desde su detección el 31 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China, el coronavirus ha obligado a poner en cuarentena a ciudades enteras en el país asiático y los contagios de han extendido a diversas partes del mundo. En el continente americano se tienen casos en Canadá y Estados Unidos, mientras que México aún no reporta casos confirmados.

Pandemia es el término utilizado para el brote de un nuevo patógeno que se propaga rápidamente de persona a persona por todo el mundo.