Obesidad afecta la memoria y el aprendizaje UNAM

La obesidad afecta los ritmos biológicos del organismo y causa desajustes en la memoria, el aprendizaje y funciones metabólicas, señalan estudios realizados en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El investigador Manuel Miranda Anaya, dijo que la obesidad está vinculada a un desajuste de los ciclos circadianos de diversos procesos fisiológicos y metabólicos.

Por ejemplo, en estudios realizados con animales se ha notado que la expresión de genes en organismos obesos se presenta con menor intensidad o a distintas horas de lo que ocurre con los delgados.

Lo que puede explicar una alteración en las funciones de nutrición, de respuestas conductuales como la memoria y el aprendizaje, y el metabolismo.

El investigador sostuvo que la ingesta del alimento está vinculada a procesos de regulación circadiana (variables biológicas en intervalos regulares de tiempo), y la obesidad implica un estado distinto, en donde muchas de estas funciones tienen que organizarse de forma diferente.

“Esta nueva organización no necesariamente es adecuada o funcionalmente más eficiente”, expresó.

Agregó que la transformación en las funciones cíclicas es mayor en las hembras que en los machos, según se ha observado en el laboratorio, se estima que por cuestiones hormonales.

Causas de la obesidad

Consumir más calorías de las que usted quema puede llevar a que se presente obesidad. Esto se debe a que el cuerpo almacena las calorías que no utiliza como grasa.

La obesidad puede ser causada por:

Comer más alimento de lo que el cuerpo puede utilizar

Consumir demasiado alcohol

No hacer suficiente ejercicio

Muchas personas obesas que pierden grandes cantidades de peso y lo recuperan piensan que es su culpa. Se culpan por no tener la fuerza de voluntad para mantener el peso a raya. Muchas personas vuelven ganan más peso del que perdieron.

En la actualidad, sabemos que la biología es una gran razón por la que algunas personas no pueden mantener el peso a raya. Algunas personas que viven en el mismo lugar y comen los mismos alimentos resultan obesas, mientras que otras NO. Nuestros cuerpos tienen un sistema complejo para ayudar a mantener nuestro peso a un nivel saludable. En algunas personas, este sistema no funciona normalmente.

La manera en que comemos cuando somos niños puede afectar la forma como comemos como adultos.

La manera en que comemos durante muchos años se vuelve un hábito. Afecta lo que comemos, cuándo comemos y cuánto comemos.

Podemos sentir que estamos rodeados de cosas que facilitan comer en exceso y dificultan mantenerse activo.

Muchas personas sienten que NO tienen tiempo para planificar y preparar comidas saludables.

Más personas hoy en día tienen trabajos de oficina en comparación con los trabajos más activos en el pasado. Las personas con poco tiempo libre pueden tener menos tiempo para hacer ejercicio.