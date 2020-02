Obesidad se convierte en un amenaza mundial: Banco Mundial

México.- La obesidad y otras enfermedades no transmisibles se han convertido en una amenaza mundial, de acuerdo un informe del Banco Mundial la obesidad es uno de los riesgos más conocidos en las enferemdades no transmisibles.

En el informe del Banco Mundial "Obesity: Health and Economic Consequences of an Impending Global Challenge" se detalla que la obesidad es responsable de 4 millones de muertes de personas en todo el mundo, tan sólo en el 2016, 200 millones de personas en el mundo padecían sobrepeso u obesidad.

Se estima también que 15 millones de personas en el mundo mueren antes de los 70 años debido a estas afecciones, que incluyen enferemdades cardiovasculares, distintos tipos de cáncer, diabetes y obesidad.

Causas de la obesidad

Los factores que impulsan la epidemia de obesidad se deben en gran medida a los comportamientos y los entornos en los que vivimos. Estos incluyen: fácil acceso a alimentos altamente procesados y azucarados; una disminución de la actividad física que se relaciona con los avances tecnológicos en el lugar de trabajo y en el hogar, y un mayor consumo de alimentos poco saludables que se vincula con frecuencia con el aumento de la riqueza y los ingresos.

La exposición a riesgos ambientales, como la contaminación del aire, y el acceso restringido a servicios básicos también contribuyen de manera importante a la epidemia de obesidad.

Las enfermedades crónicas y no transmisibles son una preocupación cada vez mayor en todos los países, independientemente del nivel de ingreso.

"Una de las maneras más eficaces de abordar las enfermedades no transmisibles es aumentar las inversiones en atención primaria de salud asequible y de calidad", dijo el Dr. Muhammad Pate, director Mundial del Departamento de Prácticas Mundiales de Salud, Nutrición y Población del Banco Mundial.