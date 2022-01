¡Ojo! Estas personas mayores de 40 años NO pueden recibir vacuna de refuerzo contra Covid-19

Culiacán.- Hace un par de días se abrió la plataforma "https://mivacuna.salud.gob.mx/" a personas entre 40 y 59 años, quienes ya pueden acceder a una dosis de refuerzo contra la Covid-19 en algunas entidades de México, pero atención, aunque cumplas con la edad tal vez no debas aplicártela.

Al contrario de lo pensado por muchos, esta ocasión no es por alguna enfermedad reciente, la indicación está directamente relacionada con las anteriores inyecciones contra el nuevo coronavirus. Para poder recibir la vacuna de refuerzo deben haber pasado más de seis meses de la anterior.

Si tu memoria no es la mejor, como pasa a muchos, puedes consultar la fecha en tus expedientes de vacunación. En la parte superior izquierda de la hoja está el día, mes y año en que el personal de la Secretaría de Salud te inmunizó.

Recuerda que es un expediente por cada una de las dos dosis recibidas hasta ahora, por lo que debes buscar en ambos la fecha de la segunda inyección. Si no se han cumplido seis meses desde la última, mejor sigue con tu vida hasta que pase el tiempo y estés en condiciones para el refuerzo. Es por tu salud.

Tercera dosis en el estado

Culiacán, Mazatlán, Villa de Ahome, Los Mochis, Higueras de Zaragoza de Ahome y Villa Gustavo Díaz Ordaz son algunas de las regiones en Sinaloa que contarán con campañas de vacunación a personas entre 40 y 59 años.

La dosis de refuerzo se aplicará del sábado 8 al lunes 10 de enero para quienes cumplan con los requisitos solicitados por la SSa. Recuerda que no debes bajar la guardia, mucho menos en plena cuarta ola de Covid-19.

Asiste a tu centro de vacunación más cercano con con el expediente recién impreso, cubrebocas y con sana distancia. Si no has cumplido seis meses de la última inyección, o te recuperaste del virus recientemente no vayas.

En la capital sinaloense los puntos para recibir el refuerzo serán la Novena Zona Militar, el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y CARD María del Rosario Espinoza.