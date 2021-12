Ómicron, más contagiosa pero de infección más leve

Culiacán, Sinaloa.- Desde su aparición, la variante ómicron ha ocasionado una gran cantidad de infecciones en los países donde ya se encuentra, incluso en personas que ya han sido vacunadas o que han experimentado el covid-19.

La transmisión tan rápida de ómicron sugiere que puede en algún momento ocasionar una saturación hospitalaria.

Lo anterior fue comentado por Heidi Ledford en un acercamiento a las investigaciones más recientes sobre la variante ómicron realizado para la revista Nature (ver en la liga: https://n9.cl/28duqw ), donde también explica que los estudios de los casos de la variante ómicron continúan y algunos arrojan resultados alentadores, como que podría estar presentando una tasa de hospitalizaciones menor a la de otras variantes.

Covid-19 más ligera

De acuerdo con Ledford, los informes de Sudáfrica han arrojado resultados esperanzadores a casi un mes de la aparición de la nueva variante en aquel país, pues al parecer la infección con la nueva variante tiene una tasa más baja de hospitalización en comparación de las infecciones causadas por delta, que actualmente es la variante dominante y la responsable de la mayoría de las infecciones por SARS-CoV-2 en todo el mundo.

Desde el 14 de diciembre, una aseguradora de salud privada sudafricana, Discovery Health, anunció en Johannesburgo que según sus registros el riesgo de hospitalización con ómicron ha sido un 29 por ciento menor en contraste con otras variantes del virus.

Estos resultados también sugieren que ómicron podría estar causando una enfermedad más leve. Pese a esto, muchos investigadores sugieren guardar cautela, ya que se desconoce la metodología que se ha utilizado para llegar a esos resultados.

Sin embargo, Heidi resalta la opinión de investigadoras como Waasila Jassat, médica y especialista en salud pública del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles en Johannesburgo, quien toma en cuenta que los resultados de Discovery Health sí concuerdan con otros estudios en el país. “Hay muchas advertencias y descargos de responsabilidad en torno a los datos de gravedad temprana”, declaró. “Pero la imagen es muy consistente”.

Las habilidades de ómicron

Los datos optimistas de Sudáfrica podrían no estar precisamente significando que ómicron sea una variante más benigna que las variantes anteriores. Pues más del 70 por ciento de la población en regiones fuertemente infectadas con ómicron ya había tenido exposición previa al SARS-CoV-2, y alrededor del 40 por ciento había recibido al menos una dosis de la vacuna contra covid-19, hasta el momento del estudio, compartió Jassat a Ledford.

Por tanto, el impacto de ómicron está determinado por todas las características de la variante y no solo por la susceptibilidad de la población. Por ejemplo, algunos estudios de laboratorio han sugerido que ómicron podría evadir parte de la inmunidad inducida por la vacuna contra covid-19, y los primeros datos que otorga la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido sugieren que su población vacunada no está tan protegida contra ómicron como lo han estado contra otras variantes.

Empero, el número de los casos estudiados fueron demasiado pequeños y no se han asegurado de cuánto ha disminuido esa protección. Entonces, ómicron compensaría una baja patogenicidad con su alta transmisibilidad, que originaría más posibilidades de hospitalización al contagiar personas más susceptibles.

Los contagios en niños

A medida que surjan más datos, los investigadores observarán particularmente los efectos de ómicron en los niños, mencionó Heidi. Los resultados de Sudáfrica han sugerido que las tasas de hospitalización de ómicron en niños es más alta en Sudáfrica y otros países, respecto a la observada en oleadas anteriores.

Aun así, los investigadores advierten a Heidi que esto no significa necesariamente que los niños sean más vulnerables a ómicron que a delta u otras variantes, significaría solamente que en general muchos niños que no habían enfermado antes, ya se contagiaron, y quiere decir también que, si ya habían tenido una infección previa y captaron la infección con ómicron, sus niveles de protección no son tan altos, como pasa en los adultos.

Además, Ledford remarca que todavía está ocurriendo la primera etapa del brote de ómicron, por tanto, hay más oportunidades de ingresar a observación hospitalaria a los niños y no solo enviarlos a casa cuando las camas son necesarias para casos más graves.

El estudio

Aun cuando los datos de la disminución de la inmunidad vacunal en adultos puede desalentar, cabe decir que el sistema inmunológico de las personas previamente infectadas y vacunadas no solo desarrolla anticuerpos como símbolo de inmunidad, sino que también despliega células linfocíticas tipo T que pueden reconocer fragmentos específicos de proteínas virales, por tanto, ayudarán a identificar y destruir las células infectadas por los coronavirus, limitando así el alcance de su infección (Ledford, 2021).

Alerta

Una variante de rápida propagación como es ómicron, podría sobrecargar los sistemas de atención de la salud, incluso si el riesgo de enfermedad grave o muerte es relativamente bajo para cualquier individuo, lo cual hace que se continúe la alarma frente a la nueva variante en muchos países.

