Ómicron y la cuarta ola de covid-19, ¿qué dicen los expertos?

México.- La ciencia a nivel mundial aún no tiene todas las respuestas en relación a ómicron, sin embargo, sí se han observado algunas cuestiones positivas, como que las vacunas continúan siendo efectivas contra el desarrollo de un cuadro de covid-19 grave, mientras que se ha lanzado un llamado mundial de la comunidad científica para poder vacunar a la mayor cantidad de la población a nivel internacional, un 70 %, lo cual permitirá obtener la inmunidad de rebaño y el desarrollo de nuevas cepas, señala el inmunólogo español, Alfredo Corell, y el científico norteamericano, Peter Hotez.

Las estrategias de vacunación varían de un país a otro, en México aún no se incluye a los menores debajo de los 14 años en el plan de Gobierno, mientras que en otros países se está reforzando la vacunación para niños y jóvenes, como en España, donde se decidió, por ejemplo, no cancelar la presencialidad en las aulas. Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, trató de minimizar el incremento de contagios y ómicron en México, expertos en epidemiología e inmunología han señalado que el aumento exponencial de enfermos puede poner en grave situación a los centros hospitalarios.

Delta y ómicron son variantes que surgieron porque aún hay gran población no vacunada

El experto estadounidense es famoso defensor de las vacunas, ha dado una gran cantidad de entrevistas en inglés para hablar de que variantes como delta y ómicron surgieron porque a nivel mundial se permitió que en países con ingresos bajos y medios aún hay grandes cantidades de personas sin vacunar. Por ejemplo, dijo que delta vio la luz por ello en India a inicios del 2021 entre la población no vacunada, mientras que lo mismo sucedió con ómicron en África a finales del 2021, con lo cual culpó a líderes mundiales que no se han puesto de acuerdo para trabajar por el acceso a las vacunas para estos países. Señaló que en unos meses la variantel ómicron bajará, pero la próxima volverá a afectarnos hasta que se haga un compromiso global por vacunar al mundo.

El Dr. Hotez desarrolló en Texas con donativos de varias fundaciones una vacuna covid-19 libre de patente para ser replicada en otros países a bajo costo en regiones donde aún falta mucha vacunación, como África subsahariana, Sudamérica y Asia meridional. Su equipo ha trabajado desde hace más de 20 años en diseñar vacunas para enfermedades que afectan a países pobres, por ejemplo, enfermedades parasitarias; trabajaron pronto en un prototipo del covid-19 porque ya habían encontrado años antes una vacuna para el SARS, enfermedad parecida al nuevo coronavirus.

Leer más: La Covid-19 como un activador de la hipertensión arterial

Dijo que estas no han sido prioridad para las farmaceúticas, pues se han enfocado en hacer biológicos para los intereses de Estados Unidos y Europa, criticó. La vacuna covid-19 que produjeron será replicada por una compañía en India, otra en Bangladesh y otra más en Botswana, la cual es de bajo costo y de libre patente. Expuso que esto es «una falla de líderes del mundo, pues nunca tuvieron interés en fabricar una vacuna barata».



Dr. Prof. Peter Hotez @PeterHotez

Científico experto en vacunas, co-director del Centro en Desarrollo de Vacunas del Hospital Pediátrico de Texas, profesor de virología molecular pediátrica, autor de diversos libros sobre vacunas. Foto: Cortesía



VapoRub puede causar neumonía

«Hola, soy médica y epidemióloga. Hay evidencia científica desde 1925 que ponerse aceites (VapoRub) en la nariz puede dar neumonía (neumonía lipoidea exógena)».

(La Dra. comparte artículo científico publicado en Elsevier, donde se expone un caso de una neumonía lipoidea exógena, que es una enfermedad poco frecuente que se da por el uso crónico de pomada de vaselina (Vicks VapoRub en este caso)por vía extranasal. La enfermedad citada se diagnosticó en una mujer joven mediante biopsia transbronquial. Recientemente, el secretario Jorge Alconcer señaló que niños que enfermen con ómicron podrían pasar levemente la enfermedad de dos a tres días y tomar tés, paracetamol y VapoRub.

Dra. Sandra López-León @sandralopezleon

Médica con Doctorado en Epidemiología y Genética. Investigación en covid-19 prolongado. Foto: Cortesía

Combinación de vacunas es eficaz

La Sociedad Española de Inmunología publicó el pasado 23 de diciembre un posicionamiento sobre la nueva ola covid-19 y los planes de vacunación internacionales.

Señalaron que la combinación de dos dosis de vacunas de diferentes casas comerciales, es eficaz y potenciador de la respuesta inmunitaria. También expresaron que la entrada de la nueva variante ómicron justifica la revacunación con una tercera dosis de refuerzo para la población adulta, pero señalaron que no hay evidencia para una cuarta dosis de refuerzo. Sugieren que a nivel global debe expandirse la vacunación con dos dosis completas al máximo número de personas adultas y en el máximo número de localizaciones geográficas.

Fuente: SEInmunología @SEinmunologia. Cuenta oficial de la Sociedad Española de #Inmunología. Inmunologia.org

No bajar la guardia

Urgenciólogo, médico y residente de medicina interna en el Hospital Metropolitano de New York (escribe en español)

«Si bien, ómicron no produce tanta hospitalización como delta, la enorme incidencia de infección pone en desventaja a nuestros ancianos, pacientes enfermos y los niños que no son elegibles para la vacunación.

Por lo tanto, bajar la guardia y permitir esta vorágine de casos es una verdadera tontería que puede traer desenlaces terribles para los más débiles y la sociedad entera. Por favor, sigan utilizando N95, ventilen espacios, pónganse el booster y minimicen actividades de riesgo».

Urgenciólogo, médico y residente de medicina interna en el Hospital Metropolitano de New York (escribe en español). Foto: Cortesía

La presencialidad de los niños y jóvenes en las aulas es una prioridad en España

La ministra de Sanidad dijo que se garantizaría la total presencialidad en los centros educativos, mientras que se iba a reforzar la vacunación infantil y reforzar protocolos en universidades.

«La educación es un factor clave desde el punto de vista sanitario, para mejorar la salud, nuestro bienestar físico, emocional y también para garantizar la equidad, de ahí que la presencialidad sea una prioridad», expresó la ministra. En contraste en México y diversos países de Latinoamérica, aún los niños no tienen acceso a la vacunación y se ha priorizado la cancelación de clases presenciales sobre espectáculos masivos.

@CarolinaDarias Acuerdo entre el Gobierno y todas las comunidades y ciudades autónomas para garantizar la #presencialidad en centros educativos a partir del 10 de enero.

Se potenciarán las medidas de prevención, la vacunación (de niños y jóvenes) y el cumplimiento de protocolos #COVID-19. Foto: Cortesía

Inmunidad de rebaño

«Con la #inmunidadderebaño protegemos a enfermos graves que no se pueden vacunar. Objetivo: el 70 % de la sociedad #yosímevacuno lo cuento en @Conversation_E».

El investigador señala que la estrategia de vacunación debe ser global, no nacional, pues mientras no se consiga una inmunidad general en el mundo a través de la vacunación, no se podrá proteger a las personas con enfermedades graves o que tienen reacciones alérgicas a las vacunas y no pueden inmunizarse. Expone que se necesitan más de 5 mil 100 millones de vacunas (más de 10 mil millones de dosis, porque muchas de ellas requieren de dos dosis) en el mundo.

Fuente: Alfredo Corell @alfredocorell Catedrático de Inmunología de la Universidad de Valladolid, España. Mejor profesor universitario de España en 2018. Premios Educa Abanca. Charla TEDx: youtu.be/UplzCjJXei8

La imagen superior muestra un brote infeccioso en una comunidad mayoritariamente de personas sanas no inmunizadas (azul). La infección se expande entre casi todos. La imagen central muestra la llegada de la infección en una población con algunas personas previamente inmunizadas (amarillo) que hacen de contención débil y finalmente la expansión es muy grande. Y en la imagen inferior se aprecia como cuando ya hay un número suficiente de personas inmunizadas, la infección se contiene en mayor medida.

Los hospitales pueden enfrentar incapacidades de personal

Incapacidades y aislamiento

Aunque la inmensa mayoría de casos sea leve, una alta transmisibilidad puede llevar a un alto número de casos en personal de salud que requiere aislamiento simultáneamente, poniendo en estrés los servicios de atención tanto para covid-19 como no covid-19.

Patrón de requerimientos hospitalarios

En Sudáfrica y en Reino Unido la ola de ómicron, en promedio, parece estar requiriendo menos soporte de ventilación mecánica (algo muy positivo). Pero, dado el alto número de casos, el requerimiento hospitalario aún es alto.

Vacunación

Considero debe haber dos énfasis muy rápidos

- Refuerzo en vulnerables o con factores de riesgo: > 50 años, personal de salud y toda la población con comorbilidades.

- Alcanzar coberturas de esquemas completos en quienes sean elegibles (incluyendo niños).

Zulma Cucunubá @ZulmaCucunuba Dra. Epidemióloga, profesora investigadora de la Universidad Javeriana de Colombia, trabaja en el Centro Colaborativo de Enfermedades Infecciosas, trabajó en el Instituto Nacional de Salud de Colombia. Foto: Cortesía

Hospitalizaciones de niños en Inglaterra

«Ha habido mucha preocupación por las hospitalizaciones de niños con ómicron, pero es crucial considerar el papel de la inmunidad aquí. Izquierda: las hospitalizaciones entre niños están en niveles récord. Derecha: pero tienen un riesgo mucho menor que los adultos. No es que ómicron sea más severo para los niños que las variantes pasadas, es que los adultos ahora tienen mucha inmunidad, los niños no, y las hospitalizaciones superarán absolutamente los picos pasados entre los no vacunados, jóvenes o viejos.

De país en país escuchamos que la mayoría de los casos que terminan en la unidad de cuidados intensivos son los que no están vacunados, incluso en países como Inglaterra, donde este grupo es una parte pequeña de la población».

Fuente: John Burn-Murdoch @jburnmurdoch

Periodista de estadísticas y diagramas de dispersión para

@FinancialTimes en Reino Unido. Principalmente escribe sobre covid-19

Pruebas rápidas son eficaces

«La FDA dice que estas pruebas podrían tener menor sensibilidad, pero sigue recomendando su uso (como está indicado), mientras estudios clínicos se llevan acabo»...

«Hay evidencia para más de 12 diferentes marcas de pruebas de detección de antígenos (incluyendo las que hay en México), todas ellas detectan ómicron»...

Leer más: Mezcla de vacunas contra Covid-19 con dosis de refuerzo, ¿Cómo funcionan?

«Cualquier prueba Dx tiene ventajas y desventajas (incluidas las PCRs, así que cuidado con lo que se recomienda). Las pruebas rápidas son un avance científico que se debe apreciar, son baratas, accesibles, rápidas, y si se saben usar, herramientas invaluables en salud pública».

John Burn-Murdoch @jburnmurdoch

Periodista de estadísticas y diagramas de dispersión para

@FinancialTimes en Reino Unido. Principalmente escribe sobre covid-19. Foto: Cortesía